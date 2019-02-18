23 февраля в городе Гусеве пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества.
12:00
Возложение цветов к братской могиле советских воинов на улице Юрия Смирнова.
14:00
Концертная программа в Городском доме культуры. Для зрителей выступит народный ансамбль песни и танца «Россияна» из города Черняховска. Вход свободный.
23 февраля в Гусеве пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества
18 февраля 2019, 17:07День защитника Отечества
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