23 февраля в Гусеве пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества

18 февраля 2019, 17:07

23 февраля в городе Гусеве пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества.



12:00

Возложение цветов к братской могиле советских воинов на улице Юрия Смирнова.



14:00

Концертная программа в Городском доме культуры. Для зрителей выступит народный ансамбль песни и танца «Россияна» из города Черняховска. Вход свободный.

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