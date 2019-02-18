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Информационный сайт города Гусева

23 февраля в Гусеве пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества

18 февраля 2019, 17:07
23 февраля в городе Гусеве пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества.

12:00
Возложение цветов к братской могиле советских воинов на улице Юрия Смирнова.

14:00
Концертная программа в Городском доме культуры. Для зрителей выступит народный ансамбль песни и танца «Россияна» из города Черняховска. Вход свободный.
День защитника Отечества
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