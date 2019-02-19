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Расписание массового катания на ледовой арене ФОКа в Гусеве

19 февраля 2019, 17:05
Расписание массового катания на ледовой арене ФОКа в Гусеве
Предлагаем вам ознакомиться с расписанием массового катания на ледовой арене Физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Гусеве.

21.02.19:
9.00-10.00 — Сеанс № 1
11.30-12.30 — Сеанс № 2
12.45-13.45 — Сеанс № 3
14.00-15.00 — Сеанс № 4

22.02.19 — все по расписанию

23.02.19
14.30-16.30 — Сеанс № 1
18.30-19.30 — Сеанс № 2
19.45-20.45 — Сеанс № 3

24.02.19
15.15-16.15- Сеанс № 1
16.45-17.45 — Сеанс № 2
18.15-19.15 — Сеанс № 3
19.45-20.45 — Сеанс № 4
ФОК
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