Расписание массового катания на ледовой арене ФОКа в Гусеве

19 февраля 2019, 17:05

Предлагаем вам ознакомиться с расписанием массового катания на ледовой арене Физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Гусеве.



21.02.19:

9.00-10.00 — Сеанс № 1

11.30-12.30 — Сеанс № 2

12.45-13.45 — Сеанс № 3

14.00-15.00 — Сеанс № 4



22.02.19 — все по расписанию



23.02.19

14.30-16.30 — Сеанс № 1

18.30-19.30 — Сеанс № 2

19.45-20.45 — Сеанс № 3



24.02.19

15.15-16.15- Сеанс № 1

16.45-17.45 — Сеанс № 2

18.15-19.15 — Сеанс № 3

19.45-20.45 — Сеанс № 4

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