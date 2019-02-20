Детская школа искусств проводит набор детей от 7 лет в класс эстрадного вокала

20 февраля 2019, 12:31

Детская школа искусств проводит набор детей от 7 лет в класс эстрадного вокала. Занятия проводит выпускница Санкт Петербургского государственного института культуры и искусств (факультет музыкального искусства эстрады).



Начало занятий 1 марта 2019 года.



Ждём ваших заявлений в приёмной ДШИ (каб. 31) кроме субботы и воскресенья с 9 до 18.00, обед с 13.00-14.00.



Тел. для справок: 3-19-59;3-48-29.

107 просмотров