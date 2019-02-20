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Детская школа искусств проводит набор детей от 7 лет в класс эстрадного вокала

20 февраля 2019, 12:31
Детская школа искусств проводит набор детей от 7 лет в класс эстрадного вокала. Занятия проводит выпускница Санкт Петербургского государственного института культуры и искусств (факультет музыкального искусства эстрады).

Начало занятий 1 марта 2019 года.

Ждём ваших заявлений в приёмной ДШИ (каб. 31) кроме субботы и воскресенья с 9 до 18.00, обед с 13.00-14.00.

Тел. для справок: 3-19-59;3-48-29.
ДШИ
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