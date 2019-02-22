Гусевский музей приглашает на открытие выставки живописи Н. И. Хомякова «Удивленным взглядом на мир»

22 февраля 2019, 14:33

27 февраля состоится открытие персональной выставки картин Николая Ивановича Хомякова «Удивленным взглядом на мир». Начало 17:00 часов.



Работы Николая Ивановича отличатся жизнеутверждающими сюжетами, реалистичностью и выразительностью. В его творчестве много сюжетов посвящено истории, природе края и нашего города.



Работы автора неоднократно выставлялись в нашем музее.



Приглашаем всех желающих по адресу: город Гусев, ул. Московская 36 а, тел. +7 (401-33) 19-17.

96 просмотров