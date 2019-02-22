/ / / Анонс текущих выставок в Городском музее

22 февраля 2019, 14:45

Предлагаем вам ознакомиться с актуальными выставками в Гусевском историко-краеведческом музее.Виктора Бутко (Москва-Бостон). Реализм, русский пейзаж.Мариуса Миндаугаса Даниса (Литва, Вильнюс). Стихийный постмодерн. Уникальность выставки в том, что работы литовского художника Мариуса Даниса представлены российскому зрителю второй раз. В России впервые его картины выставлялись летом 2018 года в Калининградском историко-художественном музее.выставка работ участников и победителей 1-го Международного конкурса детского изобразительного творчества. Выставка продлена до 26 февраля! Это вернисаж лучших работ конкурса.Приглашаем всех желающих ежедневно с 11:00 до 17:00 часов.Адрес: город Гусев, ул. Московская 36 а, тел. +7 (401-33) 19-17.