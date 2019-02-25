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МБУ «Чистота» начало уборку города от песка и просит не парковаться на некоторых улицах в указанный период

25 февраля 2019, 22:30
МБУ «Чистота» начало уборку города от песка и просит не парковаться на некоторых улицах в указанный период
Вниманию гусевских автовладельцев и гостей города!

Руководство МБУ «Чистота» уведомляет вас, что начата уборка улиц от песка, который был использован для посыпки проезжей части городских улиц в зимний период техникой предприятия.

Так 26 февраля будут убирать:

  • пр. Ленина
  • ул. Советская
  • ул. Московская
  • ул. Ульяновых
  • ул. Красноармейская
  • ул. Балтийская
  • пер. Сосновый
  • пер. Павлова

27 февраля будут убирать:

  • ул. Ю. Смирнова
  • ул. Северная
  • ул. Краснофлотская
  • ул. Горького
  • ул. Саперная
  • ул. Толстого
  • ул. Малахова
  • ул. Багратиона
  • ул. Школьная
  • ул. З. Космодемьянской
  • ул. 9 Января
  • ул. Гагарина
  • ул. Сержанта Утегенова
  • ул. Вокзальная
  • ул. Кутузова
  • ул. Тимирязева
  • пер. Пионерский
  • пер. Профсоюзный

28 февраля будут убирать:

[list]ул. Пушкина
ул. Артиллерийская
ул. Ломоносова
ул. Морская
ул. Матросова
ул. Первомайская
ул. 9 Мая
ул. Октябрьская
ул. Глинки
ул. Молодежная
ул. Суворова
ул. Почтовая

Уборка будет производиться как в дневное, так и вечернее время. Убедительная просьба не парковать в указанные даты на этих улицах свои автомобили. Они затрудняют проезд подметальных машин. Просьба парковать свои автомобили во дворах или в КГС.

Приносим свои извинения за временные неудобства и благодарим за понимание.

Администрация города Гусева
уборрка территории
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Андрей (не Петрович)
# 1Андрей (не Петрович)
Хорошо, что сейчас своевременно убирают дорожный смёт. Я вот помню времена, когда в Гусеве песок на обочинах даже в самом центре лежал до апреля-мая и разлетался ветром в лица прохожих, скрепя на зубах.
Вчера, 23:56   ЦитироватьОтветить1

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