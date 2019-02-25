/ / / МБУ «Чистота» начало уборку города от песка и просит не парковаться на некоторых улицах в указанный период

25 февраля 2019, 22:30

пр. Ленина



ул. Советская



ул. Московская



ул. Ульяновых



ул. Красноармейская



ул. Балтийская



пер. Сосновый



пер. Павлова



ул. Ю. Смирнова



ул. Северная



ул. Краснофлотская



ул. Горького



ул. Саперная



ул. Толстого



ул. Малахова



ул. Багратиона



ул. Школьная



ул. З. Космодемьянской



ул. 9 Января



ул. Гагарина



ул. Сержанта Утегенова



ул. Вокзальная



ул. Кутузова



ул. Тимирязева



пер. Пионерский



пер. Профсоюзный



Администрация города Гусева

Вниманию гусевских автовладельцев и гостей города!Руководство МБУ «Чистота» уведомляет вас, что начата уборка улиц от песка, который был использован для посыпки проезжей части городских улиц в зимний период техникой предприятия.Так 26 февраля будут убирать:27 февраля будут убирать:28 февраля будут убирать:[list]ул. Пушкинаул. Артиллерийскаяул. Ломоносоваул. Морскаяул. Матросоваул. Первомайскаяул. 9 Маяул. Октябрьскаяул. Глинкиул. Молодежнаяул. Сувороваул. ПочтоваяУборка будет производиться как в дневное, так и вечернее время. Убедительная просьба не парковать в указанные даты на этих улицах свои автомобили. Они затрудняют проезд подметальных машин. Просьба парковать свои автомобили во дворах или в КГС.Приносим свои извинения за временные неудобства и благодарим за понимание.