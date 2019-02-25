/ / / МБУ «Чистота» начало уборку города от песка и просит не парковаться на некоторых улицах в указанный период

Руководство МБУ «Чистота» уведомляет вас, что начата уборка улиц от песка, который был использован для посыпки проезжей части городских улиц в зимний период техникой предприятия.
Так 26 февраля будут убирать:
- пр. Ленина
- ул. Советская
- ул. Московская
- ул. Ульяновых
- ул. Красноармейская
- ул. Балтийская
- пер. Сосновый
- пер. Павлова
27 февраля будут убирать:
- ул. Ю. Смирнова
- ул. Северная
- ул. Краснофлотская
- ул. Горького
- ул. Саперная
- ул. Толстого
- ул. Малахова
- ул. Багратиона
- ул. Школьная
- ул. З. Космодемьянской
- ул. 9 Января
- ул. Гагарина
- ул. Сержанта Утегенова
- ул. Вокзальная
- ул. Кутузова
- ул. Тимирязева
- пер. Пионерский
- пер. Профсоюзный
28 февраля будут убирать:
[list]ул. Пушкина
ул. Артиллерийская
ул. Ломоносова
ул. Морская
ул. Матросова
ул. Первомайская
ул. 9 Мая
ул. Октябрьская
ул. Глинки
ул. Молодежная
ул. Суворова
ул. Почтовая
Уборка будет производиться как в дневное, так и вечернее время. Убедительная просьба не парковать в указанные даты на этих улицах свои автомобили. Они затрудняют проезд подметальных машин. Просьба парковать свои автомобили во дворах или в КГС.
Приносим свои извинения за временные неудобства и благодарим за понимание.
Администрация города Гусева