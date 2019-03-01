Мероприятия на территории Гусевского городского округа, посвящённые Международному женскому дню 8 марта.
6 марта в 18:00 — весенняя аНсамблея «Музыкальный букет»
Детская школа искусств
7 марта в 17:00 — праздничный концерт «Весна… Женщина… Любовь…»
Городской дом культуры
9 марта в 15:00 — Калининградский симфонический оркестр представляет программу: «Уличные мелодии в смокингах» (популярная музыка 20-го века)
Гусевский музей
Мероприятия на территории Гусевского округа, посвящённые Международному женскому дню
1 марта 2019, 14:59
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