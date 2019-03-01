ДЮЦ объявляет набор детей 5-7 лет в объединение «PRОречь»

1 марта 2019, 18:44

Уважаемые родители!



МАУ ДО «ДЮЦ» объявляет набор детей 5-7 лет в объединение «PRОречь». Занятия в объединении нацелены на подготовку детей к школе и направлены на развитие коммуникативных навыков, познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы и мелкой моторики.



Все занятия проводятся в игровой форме. При этом ознакомление с окружающим миром и развитие речевых навыков тесно переплетаются с формированием творческих способностей детей в процессе работы с бумагой, тканью, природными и др. материалами.



Занятия проводятся 2 раза в неделю по субботам с 10.30 и понедельникам с 17.30.



Руководитель кружка — Наумова Светлана Алексеевна.



Справки по телефону: 8(40143) 3-71-72.



Записаться можно по адресу: г. Гусев, ул. Артиллерийская, д. 2.

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