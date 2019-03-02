/ / / Мероприятия на территории Гусевского городского округа в марте 2019 года

Предлагаем вам ознакомится с планом мероприятий на территории Гусевского городского округа в марте 2019 года.
Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.
С 1 по 10 марта в течение дня
— Выставка-беседа «Широкая масленица»
Центральная детская библиотека
С 1 по 10 марта в течение дня
— Выставка-совет «Секреты женской привлекательности»
Центральная библиотека
С 1 по 17 марта в течение дня
— Выставка-совет «К здоровью с книгой»
Центральная библиотека
С 1 по 28 марта в течение дня
— Выставка-обзор «Мир фантастики Дмитрия Емца»
— Выставка-информация «От знания прав — к исполнению обязанностей»
— Выставка-информация «Терроризму — НЕТ!»
— Выставка-обзор ко Дню православной книги «Славянская письменность и ее создатели»
— Выставка-информация «Цена зависимости — жизнь»
— Выставка-инсталляция к Всемирному дню писателя «Весь мир на страницах книг»
— Выставка-информация «Изучаем иностранные языки»
— Выставка-портрет «Мир театра. Актеры»
— Выставка-обзор к 85-летию со дня рождения «Юрий Гагарин»
— Выставка-рекомендация «Мир профессий»
Центральная детская библиотека
С 1 по 31 марта в течение дня
— Книжная выставка «Женская судьба за книжным переплетом»
— Выставка-информация «Страшное лицо терроризма»
— Книжная выставка «Театр — волшебная страна»
Центральная библиотека
С 1 по 31 марта в течение дня
— Экспонирование проекта инсталляции «Дворик Петра и Февроньи»
— Экспонирование художественно-краеведческой выставки «В потоке времени» из фондов ГБУК «Дом-музей Германа Брахерта» (г. Светлогорск)
— Экспонирование выставки живописи Веры Коноваловой «Найди себя в творчестве»
— Экспонирование фотовыставки «В мечтах о небе», посвященной 100-летию русской авиации
— Переселенцы — образование города Гусева
— Экспонирование выставки «Основатель музея А. М. Иванов — Краевед, Гражданин, Патриот»
— Экспонирование постоянной экспозиции, посвященной Победе в Великой Отечественной войне
— Работа экспозиционного зала «Советский период — становление города»
— Работа постоянной экспозиции по проекту «Великая и забытая» посвященной Гумбинненско-Гольдапскому сражению Первой мировой войны
— Работа экспозиционного зала «Комната горожанина 20-30-х годов XX века» (ретро-фото ателье)
— Экспонирование постоянной экспозиции Древности нашего края
— Экскурсия по постоянной экспозиции по проекту «Великая и забытая» посвященной Гумбинненско-Гольдапскому сражению Первой мировой войны
— Экскурсия по постоянной экспозиции «Гумбиннен 1944–1945 гг.», посвященной Победе в ВОВ
— Экскурсия на экспозицию под открытым небом «После штурма…», посвященной Победе
— Интерактивное занятие «Подвиг разведчика», посвященное диверсионно-разведовательной группе «Джек»
Гусевский историко-краеведческий музей
Каждый четверг в 11.00
— Курс занятий для студентов «Университета третьего возраста»
Гусевский историко-краеведческий музей
3 марта в 10.00,
— Спартакиада МО Калининградской области по баскетболу среди мужских команд (зональные игры)
Физкультурно-оздоровительный комплекс
4 марта в течение дня
— Выставка-обзор «Любимые книги Ирины Токмаковой»
Центральная детская библиотека
С 4 по 10 марта в течение дня
— Выставка-знакомство «Широкая масленица»
Центральная библиотека
5 марта
— Международный женский день с родителями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья
Комплексный центр социального обслуживания населения
5 марта в 18.00
— Вечер отдыха, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта, для первичных ветеранских организаций
Городской дом культуры
5 марта
— УТВ. Факультет «Искусствознание»
Гусевская детская школа искусств
5 марта в 15.00
— Муниципальный этап областной выставки научно-технического творчества «HTTM-2019»
Детско-юношеский центр
6 марта в 15.00
— Акция на дорогах «от сердца к сердцу»
Детско-юношеский центр
6 марта в 16.00
— Вечер отдыха, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта, для Совета ветеранов
Городской дом культуры
6 марта в 17.00
— Открытие выставки живописи «Найди себя в творчестве» Веры Коноваловой (г. Гусев), посвященной Международному женскому дню 8 марта
Гусевский историко-краеведческий музей
6 марта в 18.00
— Музыкальная аНсамблея. Городской концерт «Музыкальный букет»
Гусевская детская школа искусств
С 7 по 12 марта
— Муниципальная выставка-конкурс «Цветы для мамы»
Детско-юношеский центр
7 марта в 09.30
— Интерактивная викторина «8 Марта» (в рамках проекта «Дети-детям»)
Детско-юношеский центр
7 марта в 14.30
— Турнир среди инвалидов по шашкам, посвященный Международному женскому дню 8 марта
Комплексный центр социального обслуживания населения
7 марта в 17.00
— Праздничный концерт «Весна… Женщина… Любовь…», посвящённый Международному женскому Дню 8 Марта
Городской дом культуры
9 марта в 15.00
— Выступление Калининградского симфонического оркестра под руководством Аркадия Фельдмана
Гусевский историко-краеведческий музей
9 марта
— Первенство Калининградской области по хоккею, Дивизион «средний» 2006–2007 гг. р., «Барсы 2006» г. Гусев — «Янтарная Звезда 2007» г. Калининград
Физкультурно-оздоровительный комплекс
9 марта в 12.30
— Первенство Калининградской области по хоккею, Дивизион «младший» 2008–2009 гг. р., «Барсы 2008» г. Гусев — «Янтарная Звезда 2009 II» г. Калининград
Физкультурно-оздоровительный комплекс
9 марта в 20.30
— Ночная хоккейная лига Калининградской области 40+ (сезон 2018–2019 гг.), «Айсберг» г. Гусев — «Легион» г. Калининград
Физкультурно-оздоровительный комплекс
9 марта в 10.00
— Турнир по бильярдному спорту посвященный Международному женскому дню
Бильярдный клуб Пирамида
10 марта в 12.00
— Традиционный народный праздник «Масленица»
Физкультурно-оздоровительный комплекс
10 марта в 13.00
— «Блинные бега», посвященные празднованию Масленицы
Физкультурно-оздоровительный комплекс
12 марта
— УТВ. Факультет «Искусствознание»
Гусевская детская школа искусств
12 марта
— Муниципальный этап регионального конкурса «Звезды Балтики»
13 марта в 11.00
— Региональный семинар «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской народной культуры»
Детский сад № 14
13 марта в 15.00
— Награждение победителей выставки-конкурса «Цветы для мамы»
Детско-юношеский центр
До 13 марта с 11.00 до 17.00
— Экспонирование персональной выставки Николая Хомякова «Удивленным взглядом на мир»
Гусевский историко-краеведческий музей
14 марта в 15.00
— Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»
Центральная детская библиотека
14 марта
— Концерт «Ансамблевый микс». Учащиеся отделения фортепиано и оркестрового отделения
Гусевская детская школа искусств
15 марта
— Беседа-концерт «Роль музыки в повседневной жизни» для учащихся МАУ ДО «Гусевская детская школа искусств» и воспитанников центра «Росток»
Гусевская детская школа искусств
16 марта в 11.00
— Спартакиада МО «Гусевский городской округ» среди организаций и предприятий по плаванию
Физкультурно-оздоровительный комплекс
16 марта в 20.30
— Ночная хоккейная лига Калининградской области 40+ (сезон 2018–2019 гг.), «Айсберг» г. Гусев — «Запад России» г. Калининград
Физкультурно-оздоровительный комплекс
16 и 17 марта
— Участие граждан с ограниченными возможностями здоровья в Международном конкурсе-фестивале «Планета Талантов»
Комплексный центр социального обслуживания населения
17 марта
— Первенство Калининградской области по хоккею, Дивизион «младший» 2008–2009 гг. р., «Барсы 2008» г. Гусев — «Янтарная Звезда 2009 II» г. Калининград
Физкультурно-оздоровительный комплекс
17 марта в 10.00
— Спартакиада МО Калининградской области по баскетболу среди мужских команд (полуфинальный этап)
Физкультурно-оздоровительный комплекс
С 18 по 31 марта в течение дня
— Книжная выставка «Духовных книг божественная мудрость»
— Выставка-информация «Поэзия в стихах и песнях»
Центральная библиотека
С 18 по 22 марта в 10.00
— Муниципальный театральный фестиваль в дошкольных образовательных организациях МО «Гусевский городской округ»
18 марта в 14.00
— Цирк-Трансформеры
Школы, детские сады
18 марта в 18.00
— Цирк-Трансформеры
Город
До 19 марта с 11.00 до 17.00
— Экспонирование выставки живописи Мариуса Миндаугаса Даниса «Красок звучные ступени» из собрания И. А. Кирикова
Гусевский историко-краеведческий музей
До 19 марта в 16.00
— Экспонирование выставки живописи Виктора Бутко «Задумчивый пейзаж» из собрания И. А. Кирикова
Гусевский историко-краеведческий музей
19 марта
— УТВ. Факультет «Искусствознание»
Гусевская детская школа искусств
21 марта
— Тематическое мероприятие с получателями социальных услуг социально-реабилитационного отделения, посвященное Дню поэзии
Комплексный центр социального обслуживания населения
21 марта в 17.00
— Открытие художественно-краеведческой выставки «В потоке времени» из фондов ГБУК «Дом-музей Германа Брахерта» (г. Светлогорск)
Гусевский историко-краеведческий музей
21 марта
— Проект «Музыкальная аптека»
— Музыкально-познавательное занятие «Весенняя капель»
Гусевская детская школа искусств, Дом малютки, Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
24 марта 10.00
— Спартакиада МО Калининградской области по баскетболу среди женских команд (зональный этап)
24 марта 12.00
— Чемпионат Калининградской области по баскетболу среди мужских клубных (½ финала)
Физкультурно-оздоровительный комплекс
С 25 по 28 марта в течение дня
— Экспресс — выставки «По страницам любимых журналов и книг»
Центральная детская библиотека
26 марта
— УТВ. Факультет «Искусствознание»
Гусевская детская школа искусств
27 марта
— Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди инвалидов, граждан пенсионного возраста, представителей первичных организаций ветеранов
Комплексный центр социального обслуживания населения
28 марта
— Тематическое мероприятие с получателями социальных услуг социально-реабилитационного отделения, посвященное Дню защиты земли
Комплексный центр социального обслуживания населения
28 марта
— Концерт ансамблевой музыки «Двое за роялем» учащихся отделения фортепиано
Гусевская детская школа искусств
29 марта
— Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников культуры России
Городской дом культуры
29 марта в 15.00
— Первенство МАУ «СШ г. Гусева» по плаванию среди юношей и девушек 2000 г. р. и моложе
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в марте 2019 года
2 марта 2019, 20:56
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