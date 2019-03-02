Мероприятия на территории Гусевского городского округа в марте 2019 года

2 марта 2019, 20:56

Предлагаем вам ознакомится с планом мероприятий на территории Гусевского городского округа в марте 2019 года.



Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.



С 1 по 10 марта в течение дня

— Выставка-беседа «Широкая масленица»

Центральная детская библиотека



С 1 по 10 марта в течение дня

— Выставка-совет «Секреты женской привлекательности»

Центральная библиотека



С 1 по 17 марта в течение дня

— Выставка-совет «К здоровью с книгой»

Центральная библиотека



С 1 по 28 марта в течение дня

— Выставка-обзор «Мир фантастики Дмитрия Емца»

— Выставка-информация «От знания прав — к исполнению обязанностей»

— Выставка-информация «Терроризму — НЕТ!»

— Выставка-обзор ко Дню православной книги «Славянская письменность и ее создатели»

— Выставка-информация «Цена зависимости — жизнь»

— Выставка-инсталляция к Всемирному дню писателя «Весь мир на страницах книг»

— Выставка-информация «Изучаем иностранные языки»

— Выставка-портрет «Мир театра. Актеры»

— Выставка-обзор к 85-летию со дня рождения «Юрий Гагарин»

— Выставка-рекомендация «Мир профессий»

Центральная детская библиотека



С 1 по 31 марта в течение дня

— Книжная выставка «Женская судьба за книжным переплетом»

— Выставка-информация «Страшное лицо терроризма»

— Книжная выставка «Театр — волшебная страна»

Центральная библиотека



С 1 по 31 марта в течение дня

— Экспонирование проекта инсталляции «Дворик Петра и Февроньи»

— Экспонирование художественно-краеведческой выставки «В потоке времени» из фондов ГБУК «Дом-музей Германа Брахерта» (г. Светлогорск)

— Экспонирование выставки живописи Веры Коноваловой «Найди себя в творчестве»

— Экспонирование фотовыставки «В мечтах о небе», посвященной 100-летию русской авиации

— Переселенцы — образование города Гусева

— Экспонирование выставки «Основатель музея А. М. Иванов — Краевед, Гражданин, Патриот»

— Экспонирование постоянной экспозиции, посвященной Победе в Великой Отечественной войне

— Работа экспозиционного зала «Советский период — становление города»

— Работа постоянной экспозиции по проекту «Великая и забытая» посвященной Гумбинненско-Гольдапскому сражению Первой мировой войны

— Работа экспозиционного зала «Комната горожанина 20-30-х годов XX века» (ретро-фото ателье)

— Экспонирование постоянной экспозиции Древности нашего края

— Экскурсия по постоянной экспозиции по проекту «Великая и забытая» посвященной Гумбинненско-Гольдапскому сражению Первой мировой войны

— Экскурсия по постоянной экспозиции «Гумбиннен 1944–1945 гг.», посвященной Победе в ВОВ

— Экскурсия на экспозицию под открытым небом «После штурма…», посвященной Победе

— Интерактивное занятие «Подвиг разведчика», посвященное диверсионно-разведовательной группе «Джек»

Гусевский историко-краеведческий музей



Каждый четверг в 11.00

— Курс занятий для студентов «Университета третьего возраста»

Гусевский историко-краеведческий музей



3 марта в 10.00,

— Спартакиада МО Калининградской области по баскетболу среди мужских команд (зональные игры)

Физкультурно-оздоровительный комплекс



4 марта в течение дня

— Выставка-обзор «Любимые книги Ирины Токмаковой»

Центральная детская библиотека



С 4 по 10 марта в течение дня

— Выставка-знакомство «Широкая масленица»

Центральная библиотека



5 марта

— Международный женский день с родителями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья

Комплексный центр социального обслуживания населения



5 марта в 18.00

— Вечер отдыха, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта, для первичных ветеранских организаций

Городской дом культуры



5 марта

— УТВ. Факультет «Искусствознание»

Гусевская детская школа искусств



5 марта в 15.00

— Муниципальный этап областной выставки научно-технического творчества «HTTM-2019»

Детско-юношеский центр



6 марта в 15.00

— Акция на дорогах «от сердца к сердцу»

Детско-юношеский центр



6 марта в 16.00

— Вечер отдыха, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта, для Совета ветеранов

Городской дом культуры



6 марта в 17.00

— Открытие выставки живописи «Найди себя в творчестве» Веры Коноваловой (г. Гусев), посвященной Международному женскому дню 8 марта

Гусевский историко-краеведческий музей



6 марта в 18.00

— Музыкальная аНсамблея. Городской концерт «Музыкальный букет»

Гусевская детская школа искусств



С 7 по 12 марта

— Муниципальная выставка-конкурс «Цветы для мамы»

Детско-юношеский центр



7 марта в 09.30

— Интерактивная викторина «8 Марта» (в рамках проекта «Дети-детям»)

Детско-юношеский центр



7 марта в 14.30

— Турнир среди инвалидов по шашкам, посвященный Международному женскому дню 8 марта

Комплексный центр социального обслуживания населения



7 марта в 17.00

— Праздничный концерт «Весна… Женщина… Любовь…», посвящённый Международному женскому Дню 8 Марта

Городской дом культуры



9 марта в 15.00

— Выступление Калининградского симфонического оркестра под руководством Аркадия Фельдмана

Гусевский историко-краеведческий музей



9 марта

— Первенство Калининградской области по хоккею, Дивизион «средний» 2006–2007 гг. р., «Барсы 2006» г. Гусев — «Янтарная Звезда 2007» г. Калининград

Физкультурно-оздоровительный комплекс



9 марта в 12.30

— Первенство Калининградской области по хоккею, Дивизион «младший» 2008–2009 гг. р., «Барсы 2008» г. Гусев — «Янтарная Звезда 2009 II» г. Калининград

Физкультурно-оздоровительный комплекс



9 марта в 20.30

— Ночная хоккейная лига Калининградской области 40+ (сезон 2018–2019 гг.), «Айсберг» г. Гусев — «Легион» г. Калининград

Физкультурно-оздоровительный комплекс



9 марта в 10.00

— Турнир по бильярдному спорту посвященный Международному женскому дню

Бильярдный клуб Пирамида



10 марта в 12.00

— Традиционный народный праздник «Масленица»

Физкультурно-оздоровительный комплекс



10 марта в 13.00

— «Блинные бега», посвященные празднованию Масленицы

Физкультурно-оздоровительный комплекс



12 марта

— УТВ. Факультет «Искусствознание»

Гусевская детская школа искусств



12 марта

— Муниципальный этап регионального конкурса «Звезды Балтики»



13 марта в 11.00

— Региональный семинар «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской народной культуры»

Детский сад № 14



13 марта в 15.00

— Награждение победителей выставки-конкурса «Цветы для мамы»

Детско-юношеский центр



До 13 марта с 11.00 до 17.00

— Экспонирование персональной выставки Николая Хомякова «Удивленным взглядом на мир»

Гусевский историко-краеведческий музей



14 марта в 15.00

— Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»

Центральная детская библиотека



14 марта

— Концерт «Ансамблевый микс». Учащиеся отделения фортепиано и оркестрового отделения

Гусевская детская школа искусств



15 марта

— Беседа-концерт «Роль музыки в повседневной жизни» для учащихся МАУ ДО «Гусевская детская школа искусств» и воспитанников центра «Росток»

Гусевская детская школа искусств



16 марта в 11.00

— Спартакиада МО «Гусевский городской округ» среди организаций и предприятий по плаванию

Физкультурно-оздоровительный комплекс



16 марта в 20.30

— Ночная хоккейная лига Калининградской области 40+ (сезон 2018–2019 гг.), «Айсберг» г. Гусев — «Запад России» г. Калининград

Физкультурно-оздоровительный комплекс



16 и 17 марта

— Участие граждан с ограниченными возможностями здоровья в Международном конкурсе-фестивале «Планета Талантов»

Комплексный центр социального обслуживания населения



17 марта

— Первенство Калининградской области по хоккею, Дивизион «младший» 2008–2009 гг. р., «Барсы 2008» г. Гусев — «Янтарная Звезда 2009 II» г. Калининград

Физкультурно-оздоровительный комплекс



17 марта в 10.00

— Спартакиада МО Калининградской области по баскетболу среди мужских команд (полуфинальный этап)

Физкультурно-оздоровительный комплекс



С 18 по 31 марта в течение дня

— Книжная выставка «Духовных книг божественная мудрость»

— Выставка-информация «Поэзия в стихах и песнях»

Центральная библиотека



С 18 по 22 марта в 10.00

— Муниципальный театральный фестиваль в дошкольных образовательных организациях МО «Гусевский городской округ»



18 марта в 14.00

— Цирк-Трансформеры

Школы, детские сады



18 марта в 18.00

— Цирк-Трансформеры

Город



До 19 марта с 11.00 до 17.00

— Экспонирование выставки живописи Мариуса Миндаугаса Даниса «Красок звучные ступени» из собрания И. А. Кирикова

Гусевский историко-краеведческий музей



До 19 марта в 16.00

— Экспонирование выставки живописи Виктора Бутко «Задумчивый пейзаж» из собрания И. А. Кирикова

Гусевский историко-краеведческий музей



19 марта

— УТВ. Факультет «Искусствознание»

Гусевская детская школа искусств



21 марта

— Тематическое мероприятие с получателями социальных услуг социально-реабилитационного отделения, посвященное Дню поэзии

Комплексный центр социального обслуживания населения



21 марта в 17.00

— Открытие художественно-краеведческой выставки «В потоке времени» из фондов ГБУК «Дом-музей Германа Брахерта» (г. Светлогорск)

Гусевский историко-краеведческий музей



21 марта

— Проект «Музыкальная аптека»

— Музыкально-познавательное занятие «Весенняя капель»

Гусевская детская школа искусств, Дом малютки, Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции



24 марта 10.00

— Спартакиада МО Калининградской области по баскетболу среди женских команд (зональный этап)



24 марта 12.00

— Чемпионат Калининградской области по баскетболу среди мужских клубных (½ финала)

Физкультурно-оздоровительный комплекс



С 25 по 28 марта в течение дня

— Экспресс — выставки «По страницам любимых журналов и книг»

Центральная детская библиотека



26 марта

— УТВ. Факультет «Искусствознание»

Гусевская детская школа искусств



27 марта

— Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди инвалидов, граждан пенсионного возраста, представителей первичных организаций ветеранов

Комплексный центр социального обслуживания населения



28 марта

— Тематическое мероприятие с получателями социальных услуг социально-реабилитационного отделения, посвященное Дню защиты земли

Комплексный центр социального обслуживания населения



28 марта

— Концерт ансамблевой музыки «Двое за роялем» учащихся отделения фортепиано

Гусевская детская школа искусств



29 марта

— Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников культуры России

Городской дом культуры



29 марта в 15.00

— Первенство МАУ «СШ г. Гусева» по плаванию среди юношей и девушек 2000 г. р. и моложе

Физкультурно-оздоровительный комплекс

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