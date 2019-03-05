Началась Масленичная неделя. Православные провожают холодную зиму и встречают весну. В центре внимания, конечно же, вкусное и всеми любимое лакомство — блины.
Кульминация праздника придется на выходные. 10 марта для гусевцев подготовлена интересная программа, с народными гуляньями, забавными конкурсами, театрализованными представлениями, аттракционами и традиционным сжиганием чучела.
Место проведения мероприятия парковая зона ФОКа.
Ждем всех!
10 марта на территории ФОКа пройдут праздничные гулянья «Широкая Масленица»
5 марта 2019, 12:00масленица
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