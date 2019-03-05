10 марта на территории ФОКа пройдут праздничные гулянья «Широкая Масленица»

5 марта 2019, 12:00

Началась Масленичная неделя. Православные провожают холодную зиму и встречают весну. В центре внимания, конечно же, вкусное и всеми любимое лакомство — блины.



Кульминация праздника придется на выходные. 10 марта для гусевцев подготовлена интересная программа, с народными гуляньями, забавными конкурсами, театрализованными представлениями, аттракционами и традиционным сжиганием чучела.



Место проведения мероприятия парковая зона ФОКа.



Ждем всех!

230 просмотров | 2 комментария