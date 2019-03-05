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Информационный сайт города Гусева

10 марта на территории ФОКа пройдут праздничные гулянья «Широкая Масленица»

5 марта 2019, 12:00
Началась Масленичная неделя. Православные провожают холодную зиму и встречают весну. В центре внимания, конечно же, вкусное и всеми любимое лакомство — блины.

Кульминация праздника придется на выходные. 10 марта для гусевцев подготовлена интересная программа, с народными гуляньями, забавными конкурсами, театрализованными представлениями, аттракционами и традиционным сжиганием чучела.

Место проведения мероприятия парковая зона ФОКа.

Ждем всех!
масленица
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Работник сферы услуг
# 1Работник сферы услуг
И опять тупорылые конкурсы и насильно согнанные организации, сельские клубы и другие работники. А все ради того, чтоб местные "царьки" пропарились и выписали себе премии за организацию мероприятия.
Сегодня, 17:14   ЦитироватьОтветить2
Трофим Асалов
# 2Трофим Асалов
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт тот блoг там все подpобнo описано---- http://gg.gg/presblog
Сегодня, 21:14   ЦитироватьОтветить0

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