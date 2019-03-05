22 марта сотрудники правового управления городской администрации проведут приём граждан

5 марта 2019, 12:30

22 марта 2019 года Ассоциация юристов России Калининградского регионального отделения проводит Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи.



Прием граждан сотрудниками правового управления администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» будет осуществляться в общественной приемной Губернатора Калининградской области (г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8, каб.105) в период времени с 09:00 до 18:00.

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