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Информационный сайт города Гусева

22 марта сотрудники правового управления городской администрации проведут приём граждан

5 марта 2019, 12:30
22 марта сотрудники правового управления городской администрации проведут приём граждан
22 марта 2019 года Ассоциация юристов России Калининградского регионального отделения проводит Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи.

Прием граждан сотрудниками правового управления администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» будет осуществляться в общественной приемной Губернатора Калининградской области (г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8, каб.105) в период времени с 09:00 до 18:00.
приём
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