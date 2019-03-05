В Гусевском музее откроется выставка картин Веры и Алексея Коноваловых «Найти себя в творчестве»

5 марта 2019, 14:04

6 марта в Малом выставочном зале музея состоится открытие выставки картин Веры и Алексея Коноваловых «Найти себя в творчестве». Начало в 17:00 часов.



Работы Веры отличаются радостным, полнокровным восприятием жизни. В творчестве художницы большое место отведено теме цветов, ведь цветок, как символ прекрасного, часто служит источником вдохновения. Букеты и натюрморты с цветами выполнены с такой любовью, что даже можно почувствовать исходящее от них благоухание. Особое место занимает пронизанная светом и теплом работа «Девочка со свечой», выполненная от души и с большой любовью к модели.



Алексей Коновалов — сын Веры, в 2002 году закончил Гусевскую художественную школу, участвовал в нескольких выставках как художник-график, отображая в своих работах виды города Гусева и Калининградской области. Год назад увлекся живописью, о которой мечтал многие годы. Пейзажи Алексея завораживают не только внешней красотой, но и внутренним наполнением. Живопись Алексея позволяет почувствовать многогранность и неповторимость живой природы.



Выставка «Найти себя в творчестве» показывает своему зрителю, что развивать свои таланты, очень важно, не только для себя самого, но и для близких, которые окажут поддержку и сами могут вдохновиться на творчество.



Приглашаем всех желающих. Вход свободный.

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