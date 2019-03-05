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Информационный сайт города Гусева

В Гусевском музее откроется выставка картин Веры и Алексея Коноваловых «Найти себя в творчестве»

5 марта 2019, 14:04
6 марта в Малом выставочном зале музея состоится открытие выставки картин Веры и Алексея Коноваловых «Найти себя в творчестве». Начало в 17:00 часов.

Работы Веры отличаются радостным, полнокровным восприятием жизни. В творчестве художницы большое место отведено теме цветов, ведь цветок, как символ прекрасного, часто служит источником вдохновения. Букеты и натюрморты с цветами выполнены с такой любовью, что даже можно почувствовать исходящее от них благоухание. Особое место занимает пронизанная светом и теплом работа «Девочка со свечой», выполненная от души и с большой любовью к модели.

Алексей Коновалов — сын Веры, в 2002 году закончил Гусевскую художественную школу, участвовал в нескольких выставках как художник-график, отображая в своих работах виды города Гусева и Калининградской области. Год назад увлекся живописью, о которой мечтал многие годы. Пейзажи Алексея завораживают не только внешней красотой, но и внутренним наполнением. Живопись Алексея позволяет почувствовать многогранность и неповторимость живой природы.

Выставка «Найти себя в творчестве» показывает своему зрителю, что развивать свои таланты, очень важно, не только для себя самого, но и для близких, которые окажут поддержку и сами могут вдохновиться на творчество.

Приглашаем всех желающих. Вход свободный.
музей выставка
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Лев
# 1Лев
Вот так вот..знаешь человека и не подозреваешь о его талантах. Молодцы. Обязательно схожу.
Сегодня, 17:35   ЦитироватьОтветить0
Житель
# 2Житель
Для информации автору - в Гусеве нет художественной школы, есть отделение изобразительного искусства в Детской школе искусств.
А художникам - успехов в творчестве.
Сегодня, 19:24   ЦитироватьОтветить0

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