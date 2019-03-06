/ / / ДЮЦ проводит набор подростков в возрасте от 12 до 16 лет в арт-студию «Ступени»

6 марта 2019, 11:41

МАУ ДО «ДЮЦ» объявляет набор подростков в возрасте от 12 до 16 лет в арт-студию «Ступени».Занятия проводятся по средам, на новом корпусе, с 17.00.Справки по телефону 3-53-54 — секретариат, 8921-611-71-60, Наталья Александровна, или по адресу: г. Гусев, ул. Артиллерийская, 2.