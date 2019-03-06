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Информационный сайт города Гусева

ДЮЦ проводит набор подростков в возрасте от 12 до 16 лет в арт-студию «Ступени»

6 марта 2019, 11:41
ДЮЦ проводит набор подростков в возрасте от 12 до 16 лет в арт-студию «Ступени»
МАУ ДО «ДЮЦ» объявляет набор подростков в возрасте от 12 до 16 лет в арт-студию «Ступени».

Занятия проводятся по средам, на новом корпусе, с 17.00.

Справки по телефону 3-53-54 — секретариат, 8921-611-71-60, Наталья Александровна, или по адресу: г. Гусев, ул. Артиллерийская, 2.

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