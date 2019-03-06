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Информационный сайт города Гусева

16 и 17 марта в ФОКе пройдёт полуфинал областной спартакиады по баскетболу среди мужских команд

6 марта 2019, 19:49
16 и 17 марта в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева пройдёт полуфинал спартакиады муниципальных образований по баскетболу среди мужских команд.

16 марта
10:00 — Гусев vs Славск
14:00 — Гусев vs Правдинск

17 марта
10:00 — Гусев vs Зеленоградск

В перерывах между матчами будет проведён конкурс на лучшую баскетбольную кричалку. Победитель получит билет в кино.
баскетбол соревнование
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