16 и 17 марта в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева пройдёт полуфинал спартакиады муниципальных образований по баскетболу среди мужских команд.
16 марта
10:00 — Гусев vs Славск
14:00 — Гусев vs Правдинск
17 марта
10:00 — Гусев vs Зеленоградск
В перерывах между матчами будет проведён конкурс на лучшую баскетбольную кричалку. Победитель получит билет в кино.
16 и 17 марта в ФОКе пройдёт полуфинал областной спартакиады по баскетболу среди мужских команд
6 марта 2019, 19:49баскетбол соревнование
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