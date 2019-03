16 и 17 марта в ФОКе пройдёт полуфинал областной спартакиады по баскетболу среди мужских команд

6 марта 2019, 19:49

16 и 17 марта в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева пройдёт полуфинал спартакиады муниципальных образований по баскетболу среди мужских команд.



16 марта

10:00 — Гусев vs Славск

14:00 — Гусев vs Правдинск



17 марта

10:00 — Гусев vs Зеленоградск



В перерывах между матчами будет проведён конкурс на лучшую баскетбольную кричалку. Победитель получит билет в кино.

