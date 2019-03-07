/ / / 10 марта в рамках «Широкой масленицы» пройдут «Блинные бега»

7 марта 2019, 12:29

13.00 — старт 1 возрастная группа (дети в возрасте до 8 лет);



13.10 — старт 2 возрастная группа (дети в возрасте до 15 лет);



13.20 — старт 3 возрастная группа (мужчины и женщины от 16 лет).



В рамках городского праздника «Широкая масленица» на территории ФОКа 10 марта в 13.00 пройдет конкурс «Блинные бега».«Блинные бега» будут проводиться в 3-х возрастных категориях:Все участники должны иметь при себе сковороду (диаметром не менее 20 см) и готовый блин на сковороде. Во время забега участники должны будут бежать со сковородой в вытянутой руке.Участники, финиширующие с 1 по 3 место, награждаются призами в каждой возрастной категории раздельно.Принять участие может каждый желающий, подав заявку в устной форме в день проведения соревнований с 12.30 до 12.55 на территории ФОКа.