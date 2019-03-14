Гусевский музей запускает новый городской проект «Музей + Театр. Слияние пространств»

14 марта 2019, 14:20

2019 год объявлен Годом театра в России. Гусевский музей запускает новый городской проект «Музей + Театр. Слияние пространств».



Приглашаются все желающие от 18 лет и старше в театральную студию под руководством Аллы Татариковой-Карпенко — режиссера профессионального театра, драматурга, члена Союза театральных деятелей России.



Результатом репетиций станет профессиональный спектакль с непрофессиональными актерами.



Занятия платные — 1000 рублей в месяц.



Предварительная запись по телефону 8 (40143) 3 37 38.



Организационное собрание состоится 22 марта в 18:00 часов в Гусевском музее по адресу: ул. Московская 36 а.

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