2019 год объявлен Годом театра в России. Гусевский музей запускает новый городской проект «Музей + Театр. Слияние пространств».
Приглашаются все желающие от 18 лет и старше в театральную студию под руководством Аллы Татариковой-Карпенко — режиссера профессионального театра, драматурга, члена Союза театральных деятелей России.
Результатом репетиций станет профессиональный спектакль с непрофессиональными актерами.
Занятия платные — 1000 рублей в месяц.
Предварительная запись по телефону 8 (40143) 3 37 38.
Организационное собрание состоится 22 марта в 18:00 часов в Гусевском музее по адресу: ул. Московская 36 а.
Гусевский музей запускает новый городской проект «Музей + Театр. Слияние пространств»
14 марта 2019, 14:20музей театр
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