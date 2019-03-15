/ / / 23 и 30 марта каждый желающий сможет сдать нормы ГТО

15 марта 2019, 12:35

Зарегистрироваться и получить свой УИН — номер (уникальный номер) на официальном сайте ГТО , регистрация является обязательной.

Записаться на тестирование и выбрать центр тестирования для прохождения испытаний. Для взрослого населения (c VI по XI ступень) — ГМКСУ «Стадион», г. Гусев, ул. Красноармейская, 11, а (тел. 8 (401-43) 3-53-93) время приема заявления с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. время перерыва 13.00-14.00.

Получить медицинский допуск к сдаче нормативов. Допуск осуществляется на основании данных последнего медосмотра, взрослым необходимо получить врачебное разрешение на выполнение нормативов в поликлинике по месту жительства.

Явиться в назначенный день в центр тестирования и предъявить: удостоверение личности — паспорт или свидетельство о рождении, медицинский допуск.

Выполнить испытания комплекса и получить запись результата в протокол по виду испытания. С результатами можно будет также ознакомиться в личном кабинете на официальном сайте.

Центр тестирования должен проинформировать гражданина о времени торжественного вручения знака отличия — значка ГТО и удостоверения к нему.



23 и 30 марта каждый желающий сможет стать участником комплекса ГТО. Мероприятия будут проходить на городском стадионе.Начало в 11:00.Для участия нужно:Информация о присвоении знака отличия придет на адрес электронной почты указанной при регистрации.