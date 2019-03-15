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Информационный сайт города Гусева

23 и 30 марта каждый желающий сможет сдать нормы ГТО

15 марта 2019, 12:35
23 и 30 марта каждый желающий сможет стать участником комплекса ГТО. Мероприятия будут проходить на городском стадионе.

Начало в 11:00.

Для участия нужно:

  1. Зарегистрироваться и получить свой УИН — номер (уникальный номер) на официальном сайте ГТО, регистрация является обязательной.
  2. Записаться на тестирование и выбрать центр тестирования для прохождения испытаний. Для взрослого населения (c VI по XI ступень) — ГМКСУ «Стадион», г. Гусев, ул. Красноармейская, 11, а (тел. 8 (401-43) 3-53-93) время приема заявления с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. время перерыва 13.00-14.00.
  3. Получить медицинский допуск к сдаче нормативов. Допуск осуществляется на основании данных последнего медосмотра, взрослым необходимо получить врачебное разрешение на выполнение нормативов в поликлинике по месту жительства.
  4. Явиться в назначенный день в центр тестирования и предъявить: удостоверение личности — паспорт или свидетельство о рождении, медицинский допуск.
  5. Выполнить испытания комплекса и получить запись результата в протокол по виду испытания. С результатами можно будет также ознакомиться в личном кабинете на официальном сайте.
  6. Центр тестирования должен проинформировать гражданина о времени торжественного вручения знака отличия — значка ГТО и удостоверения к нему.

Информация о присвоении знака отличия придет на адрес электронной почты указанной при регистрации.
гто стадион
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