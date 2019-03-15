В Гусевском музее откроется выставка из собрания Дома-музея немецкого скульптора Германа Брахерта

15 марта 2019, 17:38

21 марта в 18:00 часов в Гусевском музее состоится открытие выставки из собрания Дома-музея Германа Брахерта. Экспозиция под названием «В потоке времени…» познакомит зрителя с жизнью и творчеством известного немецкого скульптора.



Германа Брахерта (1890–1972 гг.), уроженца Штутгарта, вполне можно назвать Кёнигсбергским скульптором: в Восточной Пруссии он проработал четверть века. Одиннадцать лет из них — в Георгенсвальде (ныне поселок Отрадное Светлогорского района). Маленький загородный дом стал для мастера, гонимого нацистскими властями, и убежищем, и местом творчества. Художник создал свыше 20 монументальных скульптур, украшавших Кёнигсберг и провинцию, ряд портретов, оригинальные медные гравюры, большое количество медалей из бронзы, совершенные работы из янтаря. В этом уютном доме со старым садом, в живописном местечке на берегу Балтийского моря, в 1993 году открылся единственный музей, посвященный жизни и творчеству замечательного мастера пластического искусства первой половины ХХ века. В музее собрана уникальная коллекция подлинных произведений Германа Брахерта, поскольку большая часть творческого наследия скульптора была утрачена в военные и послевоенные годы.



На выставке в Гусевском музее будут представлены работы, выполненные в разные периоды творчества мастера. Скульптура «Деметра», плакетка «Фортуна» и медаль «За успехи в ремеслах» созданы в Кёнигсберге и Георгенсвальде, а вот скульптуры «Девочка в качалке» и «Маленькая прачка», плакетка «Шиллер» — в Шлайтдорфе, где мастер жил с 1944 года. Выставку сопровождает иллюстративный материал: черно-белые фотографии из семейного архива Брахертов. Кадры, запечатлевшие жизнь семьи и интерьеры загородного дома, приглашают зрителя совершить путешествие в прошлое. Искусство фотографии сохраняющее историческую и культурную память является частью истории семьи Брахертов: супруга скульптора Мария Вильгельмина (1894–1970 гг.) была замечательным фотохудожником. Она занималась съёмкой культурных ценностей довоенного Кенигсберга. Благодаря фотоработам Марии Брахерт, сегодня мы имеем представление о богатейших коллекциях Кенигсбергского замка, творчестве скульптора Германа Брахерта, в том числе его утраченных произведениях.



Экспозиция «В потоке времени…» знакомит с художественными традициями и образами в искусстве скульптуры, как развивавшимися параллельно с деятельностью мастера, так и находившимися у истоков формирования его творчества.



Среди экспонатов также работы выдающихся мастеров-современников Г. Брахерта, таких как Р. Даудэрт, Ф. Иффланд, Э. Шмидт-Кестнер.

Выставка продлится до 21 апреля 2019 года. Приглашаем всех желающих по адресу: город Гусев, ул. Московская 36 а, тел. +7 (401-33) 19-17.

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