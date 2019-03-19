24 марта в Гусевском музее выступит Народный камерный хор «Кант»

19 марта 2019, 00:07

24 марта в Гусевском музее в 14:00 часов выступит с концертом Народный камерный хор «Кант». Вход свободный. В концертную программу включены три блока: духовная музыка, народная и лирическая.



Народный камерный хор «Кант» создан в 1974 году на базе отдела культуры города Гусева. В этом же году камерному хору присвоили звание «Народный». Это один из самых первых коллективов созданных в Гусевском районе, под руководством директора Детской музыкальной школы Рихарда Майера.



С 1976 года и по настоящее время руководителем хора является Татьяна Ивановна Матвеева. Народный камерный хор «Кант» — является участником не только областных и районных, но и Российских хоровых конкурсов и фестивалей. Школьницы, студенты, рабочие, педагоги, инженеры — это наполнение камерного хора «КАНТ».



«КАНТ» — коллектив с большими традициями и высокой музыкальной культурой. Народный камерный хор «Кант» активно участвует в концертной деятельности и совместных проектах с хоровыми коллективами стран Польши, Литвы, Германии, Чехии, Франции.



2019 год станет для камерного хора юбилейным — коллективу исполнится 45 лет.



Приглашаем всех желающих насладиться выступлением Народного камерного хора «Кант» в Большом зале Гусевского музея, по адресу ул. Московская 36 а, тел. для справок 8 (40143) 3 19 17.

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