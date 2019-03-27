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Информационный сайт города Гусева

28 марта Губернатор откроет сердечно-сосудистый центр на базе районной больницы в Гусеве

27 марта 2019, 12:46
28 марта Губернатор откроет сердечно-сосудистый центр на базе районной больницы в Гусеве
В четверг, 28 марта, Антон Алиханов посетит Славский, Советский и Гусевский городские округа.

В Славске откроет свои двери Дом культуры, отремонтированный за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации. В Советске состоится пуск газа в жилые дома, а в Гусеве на базе районной больницы откроется сердечно-сосудистый центр. Также четырем специалистам сферы здравоохранения, приехавшим в регион на работу, губернатор вручит ключи от квартир.
Антон Алиханов больница
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М
# 1Медсестра
Больных с коридора 4 этажа к приезду антохи наверно в родильное завтра переведут  или выпишут 
Сегодня, 13:54   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 2Гость Гость
А врачей он с собой привезет в этот центр?
Сегодня, 13:58   ЦитироватьОтветить
30

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