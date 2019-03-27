В четверг, 28 марта, Антон Алиханов посетит Славский, Советский и Гусевский городские округа.
В Славске откроет свои двери Дом культуры, отремонтированный за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации. В Советске состоится пуск газа в жилые дома, а в Гусеве на базе районной больницы откроется сердечно-сосудистый центр. Также четырем специалистам сферы здравоохранения, приехавшим в регион на работу, губернатор вручит ключи от квартир.
28 марта Губернатор откроет сердечно-сосудистый центр на базе районной больницы в Гусеве
27 марта 2019, 12:46
Антон Алиханов больница
406 просмотров | 2 комментария
Другие новости по теме