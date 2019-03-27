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С 29 на 30 марта в Гусеве пройдёт профилактическое мероприятие по выявлению нарушений ПДД в ночное время

27 марта 2019, 14:52
С 29 на 30 марта в Гусеве пройдёт профилактическое мероприятие по выявлению нарушений ПДД в ночное время
В целях профилактики и пресечения нарушений правил дорожного движения, влияющих на аварийность и тяжесть последствий от ДТП, с 29 по 30 марта 2019 года на территории обслуживания отделением ГИБДД МО МВД России «Гусевский» в вечернее и ночное время будут проводиться профилактические мероприятия по массовой отработке группами нарядов ДПС отдельных видов нарушений ПДД.

Личный состав сотрудников ГИБДД, ориентирован на выявление и пресечение нарушений ПДД пешеходами вне населенного пункта в темное время суток или в условиях недостаточной видимости без светоотражающих элементов; выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, с целью формирования у водителей и пешеходов устойчивых навыков к соблюдению Правил дорожного движения.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону 8 (40143) 3-24-10 или 112, а также по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель»: 8(4012) 552-811.

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