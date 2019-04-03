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Программа спортивных мероприятий, приуроченных к «Всемирному дню здоровья»

3 апреля 2019, 12:42
Программа спортивных мероприятий, приуроченных к «Всемирному дню здоровья»
Программа спортивных мероприятий на территории МО «Гусевский городской округ», приуроченных к «Всемирному дню здоровья»:

  • Пятница, 5 апреля в 10:00 часов, г. Гусев, ул. Московская, 62 — «Быть здоровым — это весело»! (утренняя зарядка);
  • Суббота, 6 апреля в 09:00 часов, МАОУ «СОШ № 3» — «Спортивный праздник к Всемирному дню здоровья»;
  • Суббота, 6 апреля в 11:00 часов, МАУ «ФОК г. Гусева» — Первенство МО «Гусевский городской округ по настольному теннису;
  • Суббота, 6 апреля в 12:00 часов, универсальная игровая площадка МАУ «ФОК г. Гусева» — «Папа, мама, я — здоровая семья».
день здоровья
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