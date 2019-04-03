/ / / Мероприятия на территории Гусевского городского округа в апреле 2019 года

Предлагаем вам ознакомится с планом мероприятий на территории Гусевского городского округа в апреле 2019 года.
Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.
6 апреля в 18.00
— Полуфинал Лиги юмора КВН «Остров КВН»
Городской Дом культуры
6 апреля в 10:00
— Спартакиада МО Калининградской области по мини-футболу (зональный этап)
Физкультурно-оздоровительный комплекс
6 апреля в 10:00
— Первенство МО «ГГО» по настольному теннису
Физкультурно-оздоровительный комплекс
9 апреля в 15:00
— Президентские спортивные игры по плаванию, 1, 2 группа
Физкультурно-оздоровительный комплекс
9 апреля
— Спортивный фестиваль среди работников дошкольных учреждений
Физкультурно-оздоровительный комплекс
12 апреля в течение дня
— Мультимедийная экскурсия ко Дню космонавтики «Космос и космонавты»
Центральная детская библиотека
13 апреля
— Тестирование населения ВФСК ГТО
Городской стадион
14 апреля в 13.00
— Отчетный концерт образцового вокально-хореографического ансамбля «Бубенцы»
Дом офицеров
13 и 14 апреля
— Кубок Калининградской области по шорт-треку
Физкультурно-оздоровительный комплекс
17 апреля в 18.00
— Концерт выпускников отделения фортепиано и оркестровых инструментов
Детская школа искусств
19 апреля с 15.00 до 18.00
— Творческая акция, посвящённая Международному дню танца «Танцуй вместе с нами!»
Детская школа искусств
19 апреля в 17.00
— Открытие выставки «Прогулка по старому Краупишкену» из фондов школьного музея пос. Ульяново
Гусевский музей
19 апреля в 17.30
— Кубок главы МО «Гусевский городской округ» по КВН
Городской Дом Культуры
20 апреля
— Спартакиада МО «ГГО» по легкоатлетическому кроссу
Городской стадион
20 апреля
— Тестирование населения ВФСК ГТО
Городской стадион, Физкультурно-оздоровительный комплекс
25, 26 и 29 апреля в 15.00
— Муниципальный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»
Городской стадион
26 апреля
— Торжественное мероприятие, посвящённое 33-й годовщине ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
Аллея Славы
30 апреля
— Открытие выставки гобеленов Ирэны Пилиутите «Ода текстиля»
Гусевский музей
30 апреля в 18.30
— Муниципальный турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»
Городской Дом Культуры
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в апреле 2019 года
3 апреля 2019, 13:56
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