Гусевские волонтеры окажут помощь в изготовлении портретов для «Бессмертного полка»

3 апреля 2019, 15:34

9 мая состоится патриотическая акция «Бессмертный полк». Каждый желающий сможет почтить память предков, отдавших жизнь за мир на Земле.



Волонтеры Победы города Гусева окажут помощь в изготовлении портретов ваших родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Отсканируют фотографию, распечатывают её в чёрно-белом цвете и заламинируют.



Обращаться в Городской дом культуры по адресу: ул. Красноармейская, 11, 3-й этаж.



Телефон: 8 (401-43) 3-38-44

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