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Местные власти разрешили мелкорозничную торговлю возле городского кладбища на Пасху и Радоницу

4 апреля 2019, 20:59
Местные власти разрешили мелкорозничную торговлю возле городского кладбища на Пасху и Радоницу
Уважаемые руководители организаций, индивидуальные предприниматели!

В соответствии с постановлением администрации МО «Гусевский городской округ» от 3 апреля 2019 года № 301 около центрального входа на городское кладбище разрешена мелкорозничная торговля цветами и церковными товарами (свечами, лампадами и т. д.) 28 апреля (Светлое Христово Воскресение-Пасха) и 7 мая (Радоница, поминовение усопших).

По вопросу оформления разрешения на организацию мелкорозничной торговли Вы можете обращаться в отдел потребительского рынка, предпринимательства и туризма администрации МО «Гусевский городской округ» (каб. № 212, тел.3-61-08).
пасха
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