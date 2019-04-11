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Темы на май 2019 года для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»

11 апреля 2019, 11:46
Темы на май 2019 года для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»
Администрация Гусевского городского округа проводит конкурс социальной рекламы под девизом «П.О.Р.А!: Подумай. Оцени. Реши. Анализируй».

Участие в конкурсе могут принять все желающие. Количество участников и представленных проектов не ограничивается. Принимаются работы авторов, авторских коллективов, учреждений культуры, образовательных учреждений, молодежных организаций и др.

Заявки принимаются до 20 мая.

Темы на май месяц:
  1. П.О.Р.А. рассказать о подвигах, изменивших ход войны.
  2. П.О.Р.А. расцветать вместе с весной.
  3. П.О.Р.А. подарить детям радость!
  4. П.О.Р.А. открыть сезон тренировок.
  5. П.О.Р.А. поздравить любимый город с праздником!

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П
# 1Пора
Предлагаю, возможно актуальную тему. П.О.Р.А на свалку истории отправить партию жуликов и воров, ЕдящихРоссию. Возможно данная тема не актуальна.
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