/ / / Темы на май 2019 года для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»

Участие в конкурсе могут принять все желающие. Количество участников и представленных проектов не ограничивается. Принимаются работы авторов, авторских коллективов, учреждений культуры, образовательных учреждений, молодежных организаций и др.
Заявки принимаются до 20 мая.
Темы на май месяц:
- П.О.Р.А. рассказать о подвигах, изменивших ход войны.
- П.О.Р.А. расцветать вместе с весной.
- П.О.Р.А. подарить детям радость!
- П.О.Р.А. открыть сезон тренировок.
- П.О.Р.А. поздравить любимый город с праздником!