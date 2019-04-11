/ / / Темы на май 2019 года для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»

11 апреля 2019, 11:46

П.О.Р.А. рассказать о подвигах, изменивших ход войны.

П.О.Р.А. расцветать вместе с весной.

П.О.Р.А. подарить детям радость!

П.О.Р.А. открыть сезон тренировок.

П.О.Р.А. поздравить любимый город с праздником!



Администрация Гусевского городского округа проводит конкурс социальной рекламы под девизом «П.О.Р.А!: Подумай. Оцени. Реши. Анализируй».Участие в конкурсе могут принять все желающие. Количество участников и представленных проектов не ограничивается. Принимаются работы авторов, авторских коллективов, учреждений культуры, образовательных учреждений, молодежных организаций и др.Заявки принимаются до 20 мая.