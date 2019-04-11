В Гусевском музее откроется выставка гобелена литовской художницы по текстилю «Ода текстилю»

11 апреля 2019, 16:52

В Гусевском музее 15 апреля в 16:00 состоится торжественное открытие выставки гобелена «Ода текстилю» Ирены Пилютите, художницы по текстилю широко известной в Литве. На выставке будут представлены работы из разных коллекций автора, что лучшим образом поможет зрителю познакомиться со всей палитрой творчества Ирены Пилютите.



Ирена Пилютите родилась 13 марта 1942-го года в Юрбаркском районе. В 1971 году окончила вечернее отделение Литовского государственного художественного института в городе Каунас, приобретя специальность «Художник-текстильщик». Более 45-ти лет проработала художником на предприятиях этого города. Предпочтение отдавала авторскому текстилю. Работы Ирены Пилютите выполненные в технике гобелен, с 1983-го года выставляются в художественных галереях, центрах культуры, церквях и библиотеках городов Литвы как индивидуально, так и на групповых выставках. Знакомы с работами автора в Польше, Италии, Германии, Швейцарии, США и России. Художница принимала также участие в международных выставках и проектах по текстилю в Польше, Италии, Франции, Японии, Германии, Испании, Нидерландах (Голандия), США.



Ирена Пилютите о своем творчестве (перевод не дословний): «Прядение гобеленов — это частица моей души, сила окрыляющая, дарующая желание жить и творить. На первый взгляд — обыкновенные нити, однако они могут гореть, играть, сверкать, излучать свет, поведать разные истории, отражать характер и внутренний мир человека. Я рада, что вдохновение и желание творить не покидает меня. Мои гобелены были вчера, есть сегодня и кажется будут всегда. Сила нити — бесконечна.»



Гусевский музей приглашает горожан и гостей города на торжественное открытие. Вход — свободный.

107 просмотров