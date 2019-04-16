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Информационный сайт города Гусева

20 апреля в Гусеве пройдет лёгкоатлетический кросс среди команд предприятий и организаций округа

16 апреля 2019, 14:09
20 апреля в Гусеве пройдет лёгкоатлетический кросс среди команд предприятий и организаций округа
20 апреля на городском стадионе пройдет весенний лёгкоатлетический кросс среди команд предприятий и организаций округа.

Команды будут состоять из 5 человек (4 мужчины 1 женщина).

Дистанция для мужчин — 1000 метров
Дистанция для женщин — 500 метров

Команды занявшие первые три места будут награждены кубками, медалями и грамотами.

Регистрация участников будет проходить на месте проведения соревнований с 11:00 до 11:50.

Телефон для справок: 3-53-93 ГМКСУ «Стадион».
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Г
# 1Гость Кило Ирисок
задрали со своими дебильными кроссами... лутче покажите фотки или видео со строительства в центре города, что и как там городят
Сегодня, 14:22   ЦитироватьОтветить
10
В
# 2Вольдемар
Цитата: Гость Кило Ирисок
задрали со своими дебильными кроссами... лутче покажите фотки или видео со строительства в центре города, что и как там городят

Сегодня, 14:38   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 3Гость Кило Ирисок
карочь, очередная пыльная пустынная сковородка в центре города... будьте вы прокляты
Сегодня, 14:45   ЦитироватьОтветить
00

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