20 апреля на городском стадионе пройдет весенний лёгкоатлетический кросс среди команд предприятий и организаций округа.
Команды будут состоять из 5 человек (4 мужчины 1 женщина).
Дистанция для мужчин — 1000 метров
Дистанция для женщин — 500 метров
Команды занявшие первые три места будут награждены кубками, медалями и грамотами.
Регистрация участников будет проходить на месте проведения соревнований с 11:00 до 11:50.
Телефон для справок: 3-53-93 ГМКСУ «Стадион».
20 апреля в Гусеве пройдет лёгкоатлетический кросс среди команд предприятий и организаций округа
16 апреля 2019, 14:09
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