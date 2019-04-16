20 апреля в Гусеве пройдет лёгкоатлетический кросс среди команд предприятий и организаций округа

16 апреля 2019, 14:09

20 апреля на городском стадионе пройдет весенний лёгкоатлетический кросс среди команд предприятий и организаций округа.



Команды будут состоять из 5 человек (4 мужчины 1 женщина).



Дистанция для мужчин — 1000 метров

Дистанция для женщин — 500 метров



Команды занявшие первые три места будут награждены кубками, медалями и грамотами.



Регистрация участников будет проходить на месте проведения соревнований с 11:00 до 11:50.



Телефон для справок: 3-53-93 ГМКСУ «Стадион».

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