В Гусеве откроется выставка «Прогулка по старому Краупишкену», посвященная истории поселка Ульяново

16 апреля 2019, 14:53

19 апреля в 16:00 часов состоится торжественное открытие выставки «Прогулка по старому Краупишкену» — впервые в нашем городе будет представлена история поселка Ульяново Неманского района, носившего название Краупишкен. На выставке посетителю представится возможность совершить «прогулку» по улицам довоенного Краупишкена: заглянуть в кафе и магазины, остановиться у кирхи, полюбоваться фресками. Изображения зданий на бережно хранимых снимках и открытках, уникальны, так как большая часть построек не сохранилась до наших дней. Посетители увидят, как выглядел посёлок, который за свою красоту, компактность, необычность и удачное расположение называли небольшим уездным городком.



Выставка предоставлена школьным Историко-краеведческим музеем Ульяновской средней общеобразовательной школы и посвящается 70-летию Калининградской области, 35-летию школьного музея и 665-летию поселка Краупишкен (Ульяново). Знаменательна выставка еще и тем, что посвящена не городу, а поселку, это впервые в нашей области.



Юрий Леонтьевич Узерцов, директор Ульяновской средней общеобразовательной школы и руководитель школьного музея, любитель истории края, занимался подбором материалов и предметов экспозиции, свидетельствующих о довоенной и современной жизни поселка. Благодаря его инициативе собрана представленная коллекция.



Выставка «Прогулки по старому Краупишкену» успела полюбиться жителям города Калининграда и области, а также гостям Янтарного края.

Гусевский музей приглашает горожан и гостей города на торжественное открытие. Вход — свободный.

66 просмотров