/ / / Волонтёры «Технополиса GS» открывают сезон выездом на воинское захоронение. Присоединяйтесь!

Добровольцы открывают сезон. Присоединяйся!
20 апреля волонтерское движение «Технополиса GS» открывает сезон 2019 года выездом на воинское захоронение — Ширгупенен, расположенное недалеко от поселка Подгоровка Гусевского городского округа, благоустройство которого началось в прошлом году.
В захоронении Ширгупенен покоятся 265 русских воинов, погибшие во время Первой мировой войны. До начала работ объект был заброшен и полностью зарос крапивой, кустарником и мелколесьем. В прошлом году участники волонтерского движения «Технополиса GS» и неравнодушные жители г. Гусева расчистили мемориал и прилегающую территорию. В планах на этот сезон — завершить благоустройство территории и поддерживать захоронение в ухоженном состоянии. В ближайший выезд запланирован засев благоустроенных участков газонной травой.
«Мы всегда рады видеть в своих рядах новых добровольцев. Скучно у нас не бывает! Каждый выезд — это не просто работа, но и возможность узнать что-то новое об истории региона, познакомиться с интересными людьми, с пользой провести время на свежем воздухе», — рассказал Валерий Гусаров, лидер волонтерского движения, директор по качеству НПО «Цифровые телевизионные системы» (предприятие в составе «Технополиса GS»).
Если вы хотите присоединиться к волонтерскому движению и принять участие в выезде, который состоится уже в эту субботу (20 апреля), сообщите об этом организаторам по телефону: +7 981 452-90-97
Регистрация открыта до 19.04.2019 г. Будем рады вашей помощи. Присоединяйтесь!
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Волонтерское движение «Технополиса GS» по благоустройству захоронений Первой мировой войны существует с 2013 года, его деятельность активно поддерживает холдинг GS Group (инвестор «Технополиса GS»). Цель движения — сохранение исторической памяти, вовлечение максимального количества людей в изучение истории нашей страны, увековечение событий и имен Первой мировой войны. За 5 лет в выездах приняло участие более 330 человек из Калининградской области, Санкт-Петербурга и Петрозаводска, волонтеры совершили более 100 выездов и благоустроили 8 воинских захоронений (сейчас ведутся работы еще на двух).
Волонтёры «Технополиса GS» открывают сезон выездом на воинское захоронение. Присоединяйтесь!
16 апреля 2019, 17:37
волонтёры Технополис GS захоронение
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