Администрация ГБУЗ КО «Гусевская центральная районная больница» сообщает, что вакцинация против клещевого энцефалита проводится в прививочном кабинете № 222 с 8:00 до 13:00 с понедельника по пятницу.
В случае присасывания клеща пациент должен обратиться в рабочие дни в хирургический кабинет с 9:00 до 13:00. В остальное время в приемный покой (не удаляя клеща самостоятельно).
Городская больница уведомляет о проведении вакцинации от клещевого энцефалита
19 апреля 2019, 11:39
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