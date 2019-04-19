Городская больница уведомляет о проведении вакцинации от клещевого энцефалита

19 апреля 2019, 11:39

Администрация ГБУЗ КО «Гусевская центральная районная больница» сообщает, что вакцинация против клещевого энцефалита проводится в прививочном кабинете № 222 с 8:00 до 13:00 с понедельника по пятницу.



В случае присасывания клеща пациент должен обратиться в рабочие дни в хирургический кабинет с 9:00 до 13:00. В остальное время в приемный покой (не удаляя клеща самостоятельно).

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