С 1 по 3 мая на ледовой арене Физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева пройдет международный турнир по хоккею среди любителей 40+ «AMBER ICE» на призы героя Российской Федерации Кретова Павла Павловича.
В день открытия перед ледовой ареной будет работать выставка военной техники. В 14:30 будет развернута военно-полевая кухня, где каждый желающий сможете отведать армейские блюда.
Расписание игр:
1 мая
12:00 — матч турнира «ТМ» — «Олимпиец»
14:00 — торжественное открытие турнира
14:30 — матч турнира «Онлайне» — «Ледокол»
2 мая
10:00 — матч турнира «Онлайне» — «ТМ»
12:00 — матч турнира «Ледокол» — «Олимпиец»
16:50 — товарищеская игра турнира между сборной участников турнира и сборной балтфлота
3 мая
9:00 — матч турнира «Олайне» — «Олимпиец»
11:10 — матч турнира «Ледокол» — «ТМ»
13:00 — закрытие турнира и вручение подарков и памятных призов
С 1 по 3 мая в Гусеве пройдёт международный турнир по хоккею среди любителей 40+
23 апреля 2019, 17:19хоккей соревнование
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