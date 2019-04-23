С 1 по 3 мая в Гусеве пройдёт международный турнир по хоккею среди любителей 40+

23 апреля 2019, 17:19

С 1 по 3 мая на ледовой арене Физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева пройдет международный турнир по хоккею среди любителей 40+ «AMBER ICE» на призы героя Российской Федерации Кретова Павла Павловича.



В день открытия перед ледовой ареной будет работать выставка военной техники. В 14:30 будет развернута военно-полевая кухня, где каждый желающий сможете отведать армейские блюда.



Расписание игр:



1 мая

12:00 — матч турнира «ТМ» — «Олимпиец»

14:00 — торжественное открытие турнира

14:30 — матч турнира «Онлайне» — «Ледокол»



2 мая

10:00 — матч турнира «Онлайне» — «ТМ»

12:00 — матч турнира «Ледокол» — «Олимпиец»

16:50 — товарищеская игра турнира между сборной участников турнира и сборной балтфлота



3 мая

9:00 — матч турнира «Олайне» — «Олимпиец»

11:10 — матч турнира «Ледокол» — «ТМ»

13:00 — закрытие турнира и вручение подарков и памятных призов

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