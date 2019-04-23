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В рамках празднования Дня Победы в Гусеве пройдёт конкурс-парад тематически оформленных велосипедов

23 апреля 2019, 20:14
В рамках празднования Дня Победы в Гусеве пройдёт конкурс-парад тематически оформленных велосипедов
9 мая в рамках празднования Дня Победы на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева пройдёт конкурс-парад тематически оформленных велосипедов «Спасибо бабушке и деду за их Великую Победу».

Мероприятие нацелено на Формирование патриотического мышления молодых семей и подрастающего поколения на основе героических событий Великой Отечественной войны.

Принять участие может каждый желающий. Конкурсанты должны красочно оформить трехколесный велосипед, используя любые технологии, дополнительные приспособления и аксессуары, не мешающие движению велосипеда и не предоставляющие опасности для окружающих.

Тематика: военная техника времен Великой Отечественной войны и современная техника Российской армии. Приветствуется наличие у участников (родителей и детей) костюмов (элементов костюма), соответствующих тематике оформления велосипеда.

По завершению праздничного шествия состоится подведение итогов и награждение победителей. После для участников состоится спортивное развлечение «Все на велопраздник!».

Заявку необходимо подать до 7 мая по телефону 8 (401-43) 3-53993 ГМКСУ «Стадион» или на электронную почту gmksu_stadion@mail.ru.

В заявке необходимо указать:

  • название конкурсной работы;
  • состав семьи (ФИО каждого);
  • возраст ребенка;
  • контактный телефон;
  • дата подачи заявки.
конкурс День Победы
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