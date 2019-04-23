/ / / В рамках празднования Дня Победы в Гусеве пройдёт конкурс-парад тематически оформленных велосипедов

Мероприятие нацелено на Формирование патриотического мышления молодых семей и подрастающего поколения на основе героических событий Великой Отечественной войны.
Принять участие может каждый желающий. Конкурсанты должны красочно оформить трехколесный велосипед, используя любые технологии, дополнительные приспособления и аксессуары, не мешающие движению велосипеда и не предоставляющие опасности для окружающих.
Тематика: военная техника времен Великой Отечественной войны и современная техника Российской армии. Приветствуется наличие у участников (родителей и детей) костюмов (элементов костюма), соответствующих тематике оформления велосипеда.
По завершению праздничного шествия состоится подведение итогов и награждение победителей. После для участников состоится спортивное развлечение «Все на велопраздник!».
Заявку необходимо подать до 7 мая по телефону 8 (401-43) 3-53993 ГМКСУ «Стадион» или на электронную почту gmksu_stadion@mail.ru.
В заявке необходимо указать:
- название конкурсной работы;
- состав семьи (ФИО каждого);
- возраст ребенка;
- контактный телефон;
- дата подачи заявки.