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Программа мероприятий на Пасху в городе Гусеве

24 апреля 2019, 14:38
Программа мероприятий на Пасху в городе Гусеве
В городе Гусеве на празднование Пасхи, которое состоится в это воскресенье 28 апреля, запланированы массовые мероприятия.

В программе:

10:00 — детская божественная литургия
Храм Успения Пресвятой Богородицы

11:30 — пасхальный крестный ход

11:30 — работа интерактивных площадок и торговых точек
На площади возле Храма Всех Святых

12:00 — V муниципальный фестиваль «Пасхальная радость»
На площади возле Храма Всех Святых

В случае дождливой погоды мероприятия будут проводиться в городском доме культуры.

Освящение куличей будет проходить в Храме Всех Святых 27 апреля с 11:00 до 18:00 и в полночь с 27 на 28 апреля во время божественной литургии.
пасха
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Новость отредактирована Сегодня, 15:54
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