Программа мероприятий на Пасху в городе Гусеве

24 апреля 2019, 14:38

В городе Гусеве на празднование Пасхи, которое состоится в это воскресенье 28 апреля, запланированы массовые мероприятия.



В программе:



10:00 — детская божественная литургия

Храм Успения Пресвятой Богородицы



11:30 — пасхальный крестный ход



11:30 — работа интерактивных площадок и торговых точек

На площади возле Храма Всех Святых



12:00 — V муниципальный фестиваль «Пасхальная радость»

На площади возле Храма Всех Святых



В случае дождливой погоды мероприятия будут проводиться в городском доме культуры.



Освящение куличей будет проходить в Храме Всех Святых 27 апреля с 11:00 до 18:00 и в полночь с 27 на 28 апреля во время божественной литургии.

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