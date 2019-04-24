В городе Гусеве на празднование Пасхи, которое состоится в это воскресенье 28 апреля, запланированы массовые мероприятия.
В программе:
10:00 — детская божественная литургия
Храм Успения Пресвятой Богородицы
11:30 — пасхальный крестный ход
11:30 — работа интерактивных площадок и торговых точек
На площади возле Храма Всех Святых
12:00 — V муниципальный фестиваль «Пасхальная радость»
На площади возле Храма Всех Святых
В случае дождливой погоды мероприятия будут проводиться в городском доме культуры.
Освящение куличей будет проходить в Храме Всех Святых 27 апреля с 11:00 до 18:00 и в полночь с 27 на 28 апреля во время божественной литургии.
Программа мероприятий на Пасху в городе Гусеве
24 апреля 2019, 14:38
пасха
160 просмотровНовость отредактирована Сегодня, 15:54
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