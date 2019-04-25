В «Технополисе GS» появится ореховая роща, где каждый желающий сможет посадить своё дерево

25 апреля 2019, 19:06

«…Когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, я сознаю, что климат немножко в моей власти, и что если через тысячу лет человек будет счастлив, то в этом немножко буду виноват и я», — А. Чехов.



27 апреля в жилом квартале «Технополиса GS» состоится волонтерская акция «В зеленом цвете». 300 саженцев грецкого ореха украсят территорию инновационного кластера, а спустя годы деревья нарастят красивые раскидистые кроны и образуют ореховый сад. Его многолетняя история начнется в эту субботу, и каждый желающий может присоединиться и посадить свое ореховое дерево.



Саженцы переданы в дар Русланом Салата, руководителем питомника «Покровский сад», и Юрием Корсуном, преподавателем Агропромышленного колледжа в Гусеве. В акции примут участие волонтеры и преподаватели этого учебного заведения.



Площадка под высадку будет предварительно подготовлена, весь необходимый инвентарь — выдан на месте.



По завершению мероприятия в гриль-беседке на территории жилого квартала участников акции ждет чаепитие на свежем воздухе.



Сбор в 10:00 у центрального входа в мемориальный парк.

269 просмотров