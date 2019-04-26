9 мая на территории ФОКа пройдёт конкурс «Синий платочек»

26 апреля 2019, 11:21

9 мая на территории ФОКа в 15.30 будет проведён конкурс «Синий платочек». К участию принимаются как групповые работы, так и индивидуальные.



На один из углов лоскута ткани синего или белого цвета необходимо нанести рисунок либо эмблему, отражающую тематику Победы в Великой Отечественной войне. На обороте платка в левом нижнем углу должна быть бирка с фамилией, именем, отчеством и возрастом автора.



Заявку можно подать по адресу: пр. Ленина, д. 50, кабинет 310. А также в день проведения конкурса на территории ФОКа с 11:00 до 12:00.



Победителей конкурса ждут специальные призы и дипломы.



По всем вопросам обращаться по тел.: 3-35-57

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