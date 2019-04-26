Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / 9 мая на территории ФОКа пройдёт конкурс «Синий платочек»
Информационный сайт города Гусева

9 мая на территории ФОКа пройдёт конкурс «Синий платочек»

26 апреля 2019, 11:21
9 мая на территории ФОКа пройдёт конкурс «Синий платочек»
9 мая на территории ФОКа в 15.30 будет проведён конкурс «Синий платочек». К участию принимаются как групповые работы, так и индивидуальные.

На один из углов лоскута ткани синего или белого цвета необходимо нанести рисунок либо эмблему, отражающую тематику Победы в Великой Отечественной войне. На обороте платка в левом нижнем углу должна быть бирка с фамилией, именем, отчеством и возрастом автора.

Заявку можно подать по адресу: пр. Ленина, д. 50, кабинет 310. А также в день проведения конкурса на территории ФОКа с 11:00 до 12:00.

Победителей конкурса ждут специальные призы и дипломы.

По всем вопросам обращаться по тел.: 3-35-57
конкурс День Победы
92 просмотра
0 голосов
Другие новости по теме
К 25-й годовщине пробега «Гусев — Голдап» городская администрация проводит конкурс на лучшую эмблему
К 25-й годовщине пробега «Гусев — Голдап» городская администрация проводит конкурс на лучшую эмблему
Городская администрация проводит конкурсы в рамках празднования «Широкой Масленицы»
Городская администрация проводит конкурсы в рамках празднования «Широкой Масленицы»
15 сентября в Гусеве пройдёт субботник
15 сентября в Гусеве пройдёт субботник
19 мая в Гусеве пройдёт весенний субботник
19 мая в Гусеве пройдёт весенний субботник

Оставить комментарий

Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров