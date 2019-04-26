29 апреля в Гусевском музее откроются выставки «Восточная Пруссия. Весна 45-го» и «Следы войны»

26 апреля 2019, 13:30

Солдат умирает дважды — один раз, когда его настигает пуля, другой раз, когда о нем забывают потомки и тогда уже окончательно…



29 апреля в Гусевском музее состоится торжественное открытие двух выставок «Восточная Пруссия. Весна 45-го» и «Следы войны», которые начнут цикл мероприятий Гусевского музея, посвященных празднованию Великой Победы. Начало в 16:00 часов.



Экспозиции «Восточная Пруссия. Весна 45-го» предоставлена Калининградским историко-художественным музеем. Это фотографии из фондов Литовского центрального государственного архива. Работы литовского фронтового фотографа Повиласа Карпавичюса. Предположительно в начале 1945 года командованием 3-го Белорусского фронта был создан фотоотряд. Он следовал за фронтом от Восточной Пруссии до Берлина, фиксируя последствия войны. Фотокорреспондентом и руководителем этой группы был Повилас Карпавичюс. На снимках зафиксированы еще не остывшие после боевых действий города Европы с разрушенными зданиями, дорогами, мостами.



Вторая выставка «Следы войны» предоставлена общественной организаций «Поисковое движение Калининградской области». История войны для поисковиков обретает черты сотен реальных людей, чьи останки они находят. О деятельности поисковых отрядов, многие годы работающих на полях бывших битв Великой Отечественной, знают многие, но далеко не все представляют себе как реальное содержание работы поисковиков, так и ту ответственность, которую они несут перед историей, семьями погибших, а значит и перед каждым из нас. Экспозиция «Следы войны» покажет посетителю как работают поисковые отряды. Идентифицируют солдат не по останкам, а по личным вещам и документам: подписанный котелок, портсигар, награды, именной пистолет — все это может помочь опознать погибшего. Именно это и будет представлено на выставке.



Гусевский музей приглашает горожан и гостей города на торжественное открытие. Вход — свободный.



Для информации:



Калининградская региональная молодёжная патриотическая общественная организация ««Поисковое Движение Калининградской Области» (КРМПОО «ПДКО») — объединение поисковых организаций, отрядов и групп на территории Калининградской области.

0 просмотров | 1 комментарий