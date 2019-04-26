28 апреля и 7 мая до кладбища будут ходить бесплатные автобусы

26 апреля 2019, 16:05

Уважаемые жители и гости города Гусева!



28 апреля и 7 мая предусмотрены дополнительные, укороченные рейсы движения автобусов по городскому маршруту № 1 «Липово — Фурманово» по следующему графику движения:



Время отправления автобуса от ост. «Собес»: 8:40, 9:10, 9:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14.10, 14:40.15:10, 15:50.



Время отправления автобуса от городского кладбища (пос. Липово): 8:55, 9.25, 9.55, 10:25, 10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 15:55.



Движение автобуса по маршруту № 1 «пос. Липово — пос. Фурманово» 7 мая будет осуществляться по расписанию выходного дня без перерыва на обед.



Проезд пассажиров, следующих до кладбища 28 апреля и 7 мая — бесплатный.

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