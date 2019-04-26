27 и 28 апреля на ледовой арене Физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева состоится первенство Калининградской области по фигурному катанию.
27 апреля (короткая программа)
16:45 — открытие соревнований
16:50–17:45 — девочки (II разряд)
18:00–19:50 — мальчики и девочки (I разряд)
19:50–20:15 — девушки (КМС)
28 апреля (произвольная программа)
9:45–10:55 — девочки (II разряд)
11:10–13:05 — мальчики и девочки (I разряд)
13:05–13:30 — девушки (КМС)
27 и 28 апреля в ФОКе пройдёт областное первенство по фигурному катанию
26 апреля 2019, 17:35
соревнование фигурное катание
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