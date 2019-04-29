29, 30 апреля и 4 мая в городе будет ограничено дорожное движение

29 апреля 2019, 12:28

Вниманию гусевцев и гостей города!



Меняется схема движения во время праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Великой Победы.



Так 29, 30 апреля и 4 мая пройдут тренировки военнослужащих Гусевского гарнизона. Поэтому в эти дни с 20:00 до 23:00 будет полностью перекрыто движение по ул. Зои Космодемьянской от перекрестка с ул. Ульяновых, до перекрестка с ул. Школьной. Также будет перекрыто движение по улице Ульяновых от перекрестка с ул. Красноармейской, по улице Победа от перекрестка с ул. Красноармейской и по улице Профсоюзной.



На это время по ул. Школьной будет осуществляться двустороннее движение. Просим вас обращать внимание на временные дорожные знаки.

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