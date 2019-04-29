В Гусеве проходит акция «Георгиевская ленточка»

29 апреля 2019, 19:38

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» проходит в городе Гусеве. Волонтеры Победы будут раздавать ленточки в разных частях города.



Время и место, где каждый желающий сможет получить Георгиевскую ленточку:



1 мая с 11:30

Городской Дом культуры



3 мая с 16:00

Аллея Славы, памятник «Штыковая атака» и памятник С. И. Гусеву



5 мая с 12:00

Аллея Славы, Братская могила на Ю. Смирнова и Привокзальная площадь



8 мая с 20:00

Аллея славы

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