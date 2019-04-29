Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / В Гусеве проходит акция «Георгиевская ленточка»
Информационный сайт города Гусева

В Гусеве проходит акция «Георгиевская ленточка»

29 апреля 2019, 19:38
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» проходит в городе Гусеве. Волонтеры Победы будут раздавать ленточки в разных частях города.

Время и место, где каждый желающий сможет получить Георгиевскую ленточку:

1 мая с 11:30
Городской Дом культуры

3 мая с 16:00
Аллея Славы, памятник «Штыковая атака» и памятник С. И. Гусеву

5 мая с 12:00
Аллея Славы, Братская могила на Ю. Смирнова и Привокзальная площадь

8 мая с 20:00
Аллея славы
День Победы
139 просмотров
0 голосов
Вектор Трейд Вектор Трейд
Другие новости по теме
24 апреля в Гусеве стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
24 апреля в Гусеве стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
Программа праздничных мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Дня Победы
Программа праздничных мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Дня Победы
18 марта возле избирательных участков волонтеры ФОКа будут раздавать абонементы
18 марта возле избирательных участков волонтеры ФОКа будут раздавать абонементы
Программа мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Программа мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Оставить комментарий

Окна ПВХ плюс Окна ПВХ плюс