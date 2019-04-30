1 мая с 11.00 до 17.00 в Гусеве пройдет мероприятие «На волне Первомая». У всех гусевцев и гостей города будет возможность бесплатно прокатиться на байдарках по реке Писса. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, права, военный билет…).
Старт от пирса на ФОКе.
Катания на байдарках продолжатся 2 и 3 мая с 10 до 17.00, но уже платно.
По всем вопросам можно обратиться по телефону: 8 (401) 252-00-21
1 мая каждый желающий сможет бесплатно прокатиться на байдарке по Писсе
30 апреля 2019, 11:41
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