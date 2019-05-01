4 и 6 мая во время репетиции парада будет ограничено дорожное движение

1 мая 2019, 12:43

Вниманию гусевцев и гостей города!



Меняется схема движения во время праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Великой Победы.



4 и 6 мая продолжатся тренировки военнослужащих Гусевского гарнизона. Поэтому в эти дни с 20.00 до23.00 часов будет полностью перекрыто движение по ул. Зои Космодемьянской от перекрестка с ул. Ульяновых, до перекрестка с ул. Школьной. Также будет перекрыто движение по улице Ульяновых от перекрестка с ул. Красноармейской, по улице Победа от перекрестка с ул. Красноармейской и по улице Профсоюзной.



На это время по ул. Школьной будет осуществляться двустороннее движение. Просим вас обращать внимание на временные дорожные знаки.

158 просмотров