Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / 4 и 6 мая во время репетиции парада будет ограничено дорожное движение
Информационный сайт города Гусева

4 и 6 мая во время репетиции парада будет ограничено дорожное движение

1 мая 2019, 12:43
4 и 6 мая во время репетиции парада будет ограничено дорожное движение
Вниманию гусевцев и гостей города!

Меняется схема движения во время праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Великой Победы.

4 и 6 мая продолжатся тренировки военнослужащих Гусевского гарнизона. Поэтому в эти дни с 20.00 до23.00 часов будет полностью перекрыто движение по ул. Зои Космодемьянской от перекрестка с ул. Ульяновых, до перекрестка с ул. Школьной. Также будет перекрыто движение по улице Ульяновых от перекрестка с ул. Красноармейской, по улице Победа от перекрестка с ул. Красноармейской и по улице Профсоюзной.

На это время по ул. Школьной будет осуществляться двустороннее движение. Просим вас обращать внимание на временные дорожные знаки.
День Победы
158 просмотров
0 голосов
Другие новости по теме
29, 30 апреля и 4 мая в городе будет ограничено дорожное движение
29, 30 апреля и 4 мая в городе будет ограничено дорожное движение
Сегодня с 20:00 движение через центр города будет перекрыто
Сегодня с 20:00 движение через центр города будет перекрыто
15 сентября в Гусеве пройдёт субботник
15 сентября в Гусеве пройдёт субботник
19 мая в Гусеве пройдёт весенний субботник
19 мая в Гусеве пройдёт весенний субботник

Оставить комментарий

Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров