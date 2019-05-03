/ / / 4 мая лагерь «Жемчужина» приглашает всех на большой праздник «День Виштинца»

В этом году праздник расширился и включает в себя несколько интерактивных площадок различной тематики, в частности: творчество, спорт, игротека, экология, туризм. На каждой из площадок проводится несколько конкурсов, включающих в себя игры, квесты, мастер-классы, конкурсы, велопробег, интерактивные экскурсии, конные прогулки, и конечно конкурсы на воде.
Завтра будут работать три концертные площадки: выступление творческих коллективов Нестеровского района, фестиваль молодёжной патриотической песни «Победный аккорд», «Хиты мирового и отечественного Рок-н-ролла» музыкальный коллектив «Шляпная борода». На протяжении всего мероприятия работают несколько передвижных кафе. Завершает программу вечерний костёр с песнями под гитару.
Администрация ГБУ областного центра детского и молодёжного отдыха «Жемчужина» приглашает соседей — гусевцев присоединится к празднику.
План мероприятий
10:00–13:00 — Велопробег
12:00–13:00 — выступление творческих коллективов Нестеровского района
13:00–13:30 — Торжественное открытие
13:30–14:00 — Встреча Нептуна
14:00–17:00 — Работа интерактивных площадок
17:00–20:00 — V Фестиваль молодёжной патриотической песни «Победный аккорд»
20:00–22:00 — Концертная программа «Хиты мирового и отечественного Рок-н-ролла»
22:00–00:00 — Вечерний костёр
План работы интерактивных площадок
Интерактивная площадка «Спорт»
14:00 — Соревнования по пляжному волейболу
15.00 — Семейная весёлая эстафета
Интерактивная площадка «Творчество»
12.00 — Выступление творческих коллективов Нестеровского района
14:00–16:00 — Мастер-класс «Деревянные угощения» пос. Краснолесье
14:00–16:00 — Мастер-класс «Дары Виштынца»
Интерактивная площадка «Игротека»
14:00–16:00 — Игровая программа для самых маленьких «Лесные приключения». Возрастная категория 3+
14:00–16:00 — Квест «Золотой ключик». Возрастная категория 8+
14:00–17:00 — Лазертаг программа «Лазерные войны». Возрастная категория 12+
Интерактивная площадка «Экология»
14:30–16:30 — Экскурсионно-познавательная программа «По дороге к чуду». Возрастная категория 6+
15:00–17:00 — Экологический семейный квест «Экодвор». Возрастная категория 8+
Интерактивная площадка «Туризм»
13:30 — Водная программа
15:00–17:00 — Мастер-класс «Бальга экстрим». Возрастная категория 12+
15:00–17:00 — Велосипедные прогулки. Возрастная категория 14+
14:00–17:00 — Конные прогулки. Возрастная категория 5+