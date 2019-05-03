4 мая лагерь «Жемчужина» приглашает всех на большой праздник «День Виштинца»

3 мая 2019, 16:57

Праздничное мероприятие проводится уже второй раз. В прошлом году на празднике «День Виштинца» было более 400 гостей с Нестеровского района, Калининграда и республики Литва.



В этом году праздник расширился и включает в себя несколько интерактивных площадок различной тематики, в частности: творчество, спорт, игротека, экология, туризм. На каждой из площадок проводится несколько конкурсов, включающих в себя игры, квесты, мастер-классы, конкурсы, велопробег, интерактивные экскурсии, конные прогулки, и конечно конкурсы на воде.



Завтра будут работать три концертные площадки: выступление творческих коллективов Нестеровского района, фестиваль молодёжной патриотической песни «Победный аккорд», «Хиты мирового и отечественного Рок-н-ролла» музыкальный коллектив «Шляпная борода». На протяжении всего мероприятия работают несколько передвижных кафе. Завершает программу вечерний костёр с песнями под гитару.



Администрация ГБУ областного центра детского и молодёжного отдыха «Жемчужина» приглашает соседей — гусевцев присоединится к празднику.



План мероприятий

10:00–13:00 — Велопробег

12:00–13:00 — выступление творческих коллективов Нестеровского района

13:00–13:30 — Торжественное открытие

13:30–14:00 — Встреча Нептуна

14:00–17:00 — Работа интерактивных площадок

17:00–20:00 — V Фестиваль молодёжной патриотической песни «Победный аккорд»

20:00–22:00 — Концертная программа «Хиты мирового и отечественного Рок-н-ролла»

22:00–00:00 — Вечерний костёр



План работы интерактивных площадок

Интерактивная площадка «Спорт»

14:00 — Соревнования по пляжному волейболу

15.00 — Семейная весёлая эстафета



Интерактивная площадка «Творчество»

12.00 — Выступление творческих коллективов Нестеровского района

14:00–16:00 — Мастер-класс «Деревянные угощения» пос. Краснолесье

14:00–16:00 — Мастер-класс «Дары Виштынца»



Интерактивная площадка «Игротека»

14:00–16:00 — Игровая программа для самых маленьких «Лесные приключения». Возрастная категория 3+

14:00–16:00 — Квест «Золотой ключик». Возрастная категория 8+

14:00–17:00 — Лазертаг программа «Лазерные войны». Возрастная категория 12+



Интерактивная площадка «Экология»

14:30–16:30 — Экскурсионно-познавательная программа «По дороге к чуду». Возрастная категория 6+

15:00–17:00 — Экологический семейный квест «Экодвор». Возрастная категория 8+



Интерактивная площадка «Туризм»

13:30 — Водная программа

15:00–17:00 — Мастер-класс «Бальга экстрим». Возрастная категория 12+

15:00–17:00 — Велосипедные прогулки. Возрастная категория 14+

14:00–17:00 — Конные прогулки. Возрастная категория 5+

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