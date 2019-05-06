8 мая пройдет ночной велопробег «Наша жизнь — это ваша Победа»

6 мая 2019, 12:50

8 мая пройдет ночной велопробег по местам Славы «Наша жизнь — это ваша Победа».



Сбор участников на Аллее Славы. Участие в велопробеге допускается только в одежде со светоотражающими элементами.



20:00 — регистрация

21:00 — старт



Велопробег пройдет по улицам Ленина, Толстого, Ломоносова, Московской, Северной, Маяковского, Ленина, Школьной, З. Космодемьянской, Тимирязева, Железнодорожной, Вокзальной, Менделеева, Победы.

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