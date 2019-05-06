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Информационный сайт города Гусева

8 мая пройдет ночной велопробег «Наша жизнь — это ваша Победа»

6 мая 2019, 12:50
8 мая пройдет ночной велопробег «Наша жизнь — это ваша Победа»
8 мая пройдет ночной велопробег по местам Славы «Наша жизнь — это ваша Победа».

Сбор участников на Аллее Славы. Участие в велопробеге допускается только в одежде со светоотражающими элементами.

20:00 — регистрация
21:00 — старт

Велопробег пройдет по улицам Ленина, Толстого, Ломоносова, Московской, Северной, Маяковского, Ленина, Школьной, З. Космодемьянской, Тимирязева, Железнодорожной, Вокзальной, Менделеева, Победы.
велопробег День Победы
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Ж
# 1Житель
Старт точно будет в 21.00 ?а то как всегда с задержкой на час! А то дети заснут за рулем велосипеда.
Сегодня, 13:59   ЦитироватьОтветить
10
п
# 2папа
и замёрзнут
Сегодня, 14:15   ЦитироватьОтветить
20

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