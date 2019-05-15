17 мая Гусев присоединится к ежегодной всероссийской акции «На работу на велосипеде».
Велосипед — это свобода, здоровье, комфорт. Вам не надо стоять в пробке, вы сами выбираете интересный и удобный для вас маршрут, также это прекрасный способ экономить средства. Ну и, конечно, езда на велосипеде полезна для здоровья, красивой фигуры и способствует повышению трудоспособности.
Пересаживайтесь на велосипед, проявите заботу об экологии, поддерживайте себя в отличной форме! И, возможно, он станет вашим постоянным средством передвижения.
Поэтому мы призываем всех гусевцев присоединиться к акции, оседлать своих двухколесных железных коней, и в эту пятницу добираться на работу и по своим ежедневным делам на велике.
Более подробно об акции «На работу на велосипеде» можно узнать на сайте «На работу на велосипеде».
17 мая Гусев присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде»
15 мая 2019, 11:14
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