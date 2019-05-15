Стройцентр Стройцентр
/ / / 17 мая Гусев присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде»
Информационный сайт города Гусева

17 мая Гусев присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде»

15 мая 2019, 11:14
17 мая Гусев присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде»
17 мая Гусев присоединится к ежегодной всероссийской акции «На работу на велосипеде».

Велосипед — это свобода, здоровье, комфорт. Вам не надо стоять в пробке, вы сами выбираете интересный и удобный для вас маршрут, также это прекрасный способ экономить средства. Ну и, конечно, езда на велосипеде полезна для здоровья, красивой фигуры и способствует повышению трудоспособности.

Пересаживайтесь на велосипед, проявите заботу об экологии, поддерживайте себя в отличной форме! И, возможно, он станет вашим постоянным средством передвижения.

Поэтому мы призываем всех гусевцев присоединиться к акции, оседлать своих двухколесных железных коней, и в эту пятницу добираться на работу и по своим ежедневным делам на велике.

Более подробно об акции «На работу на велосипеде» можно узнать на сайте «На работу на велосипеде».
291 просмотр   |   1 комментарий
0 голосов
Другие новости по теме
18 мая Гусев присоединится к акции «На работу на велосипеде»
18 мая Гусев присоединится к акции «На работу на велосипеде»
26 августа в ДЮЦ пройдёт день открытых дверей
26 августа в ДЮЦ пройдёт день открытых дверей
22 июня Гусев присоединится к Всероссийской акции «Зажги свечу памяти»
22 июня Гусев присоединится к Всероссийской акции «Зажги свечу памяти»
19 мая в Гусеве пройдёт весенний субботник
19 мая в Гусеве пройдёт весенний субботник
А
# 1Александр Чирков
Отличное движение, тем более велодорожки, хоть и неказистые пока, имеются в приличном количестве.
Вчера, 21:01   ЦитироватьОтветить
00

Оставить комментарий

Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров