/ / / Программа мероприятий, посвященных Дню города

Предлагаем вам ознакомиться с программой праздничных мероприятий с 23 по 26 мая, посвященных Дню рождения города Гусева.
Главным событием праздника станет выступление 25 мая на вечернем концерте перед фейерверком группы «Челси».
Программа мероприятий
23 мая
17.00 — Областной турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского союза С. И. Гусева, среди юношей 2006–2007 гг. р., 2005–2006 гг. р., 2002–2003 гг. р., Школа бокса ул. З. Космодемьянской,1
24 мая
15.00 — Областной турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского союза С. И. Гусева, среди юношей 2006–2007 гг. р., 2005–2006 гг. р., 2002–2003 гг. р., Школа бокса ул. З. Космодемьянской,1
17.00 — Отчетный концерт творческих коллективов Детской школы искусств «Навстречу юбилею», Гусевская ДШИ, ул. Ульяновых,1
19.30-22.00 — Фестиваль уличных кафе «Вечерний Гусев» (Фестиваль ВИА), ул. З. Космодемьянской
25 мая
9.30-10.00 — Акафист Всем Святым в честь празднования Дня города, Храм Всех Святых, ул. Толстого, 2а
10.00-21.00 — Велопрогулка по туристическим маршрутам Гусева. Прокат велосипедов и оборудования по адресам: ул. Школьная, ФОК, ул. Победы, 15
11.00-21.00 — Водная прогулка на байдарках через центр города по реке Писса. Старт — лодочная станция ул. Школьная, 1
В течение дня — «Луна-парк приглашает…», парковая зона ФОКа, ул. Школьная,1
11.00 — Областной турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского союза С. И. Гусева, среди юношей 2006–2007 гг. р., 2005–2006 гг. р., 2002–2003 гг. р., Школа бокса ул. З. Космодемьянской,1
11.00 — Работа площадки «Город детства», парковая зона ФОКа, ул. Школьная,1
11.00 — Работа площадки «Город мастеров», парковая зона ФОКа, ул. Школьная,1
11.00 — Работа площадки «Молодежный арт-пикник», ул. З. Космодемьянской
11.30 — Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза С. И. Гусева, ул. З. Космодемьянской
12.00 — Тожественное открытие Дня города, главная сцена, парковая зона ФОКа, ул. Школьная,1
15.00-17.00 — Работа литературно-музыкального бульвара, «Сквер у Лося», ул. Победы
13.30-17.00 — Большой праздничный концерт «Детства яркие краски», главная сцена, парковая зона ФОКа, ул. Школьная,1
16.00, 18.00 — Матчевые встречи по футболу ФК «Гусев» — ФК «Калиниград-2018» (высшая лига), ГМКСУ «Стадион» ул. Красноармейская,11а
17.00-19.00 — Детская развлекательно-игровая программа, парковая зона ФОКа, ул. Школьная,1
17.00-19.00 — Саундчек (перерыв), главная сцена, парковая зона ФОКа, ул. Школьная,1
18.00 — Подведение итогов конкурса сочинений «Твоя Родина — Гусев, моя Родина — Гумбиннен», конференц-зал администрации
18.00 — Концертная программа Калининградского областного духового оркестра, актовый зал КАТиП, ул. Тимирязева
19.00-23.00 — Вечерний праздничный концерт «Любимому городу, посвящается….», главная сцена, парковая зона ФОКа, ул. Школьная,1
23.00 — Праздничный фейерверк, парковая зона ФОКа, ул. Школьная,1
26 мая
В течение дня — «Луна-парк приглашает…», парковая зона ФОКа, ул. Школьная,1
10.00-21.00 — Велопрогулка по туристическим маршрутам Гусева. Прокат велосипедов и оборудования по адресам: ул. Школьная, парковая зона ФОКа, ул. Победы,15
11.00-21.00 — Водная прогулка на байдарках через центр города по реке Писса. Старт — лодочная станция ул. Школьная, 1 (ФОК)
11.00 — Конно-цирковое представление, парковая зона ФОКа, ул. Школьная,1
11.00 — Турнир по футболу среди ветеранских команд, посвященный Дню города и памяти Е. И. Горбачика, ГМКСУ «Стадион» ул. Красноармейская,11а
11.00 — Открытый турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный Дню города и памяти А. В. Паршикова, ФОК г. Гусева, ул. Школьная,1
12.00 — Областные соревнования по аджилити, посвященные Дню города, парковая зона ФОКа, ул. Школьная,1
12.00 — Областной рейтинговый турнир по спортивно-бальным танцам «Вальс цветов — 2019», посвященный Дню города 1 отделение, Гарнизонный Дом офицеров ул. Артиллерийская, 2
13.00 — Конкурс на лучший костюм домашнего питомца «Я и моя собака», парковая зона ФОКа, ул. Школьная,1
14.00 — Концерт камерного хора «Кант», Лютеранская кирха, ул. Менделеева
14.00 — Турнир по силовому экстриму среди любителей, посвященный Дню города, парковая зона ФОКа, ул. Школьная,1
15.00 — Областной рейтинговый турнир по спортивно-бальным танцам «Вальс цветов — 2019» 2 отделение, посвященный Дню города, Гарнизонный Дом офицеров ул. Артиллерийская, 2