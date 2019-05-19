/ / / 26 мая в рамках празднования Дня города пройдёт конкурс «Я и моя собака»

В конкурсе принимают участие хозяин с собакой. Порода собаки не имеет значения. Возможна оценка костюма не только собаки, но и хозяина.
Порядок проведения:
- Дефиле участников конкурса;
- Демонстрация костюма собаки и хозяина;
- Творческая защита образа (приветствуется поэтическое творчество, проза, музыкальное и вокальное искусство);
- Демонстрация талантов и способностей собаки (при желании).
Необходимо сообщить о своём участии до 26 мая в оргкомитет по электронной почте cultura@admgusev.ru, или по адресу: город Гусев, улица Ульяновых, д. 8, каб. № 313.
Начало конкурса в 13:00. Участники должны прийти за полчаса до начала, чтобы зарегистрироваться.