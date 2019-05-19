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26 мая в рамках празднования Дня города пройдёт конкурс «Я и моя собака»

19 мая 2019, 00:22
26 мая в рамках празднования Дня города пройдёт конкурс «Я и моя собака»
26 мая в рамках празднования Дня города на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса пройдёт конкурс «Я и моя собака».

В конкурсе принимают участие хозяин с собакой. Порода собаки не имеет значения. Возможна оценка костюма не только собаки, но и хозяина.

Порядок проведения:

  1. Дефиле участников конкурса;
  2. Демонстрация костюма собаки и хозяина;
  3. Творческая защита образа (приветствуется поэтическое творчество, проза, музыкальное и вокальное искусство);
  4. Демонстрация талантов и способностей собаки (при желании).

Необходимо сообщить о своём участии до 26 мая в оргкомитет по электронной почте cultura@admgusev.ru, или по адресу: город Гусев, улица Ульяновых, д. 8, каб. № 313.

Начало конкурса в 13:00. Участники должны прийти за полчаса до начала, чтобы зарегистрироваться.
день города
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