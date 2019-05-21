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Региональный Центр поддержки предпринимательства приглашает на конференцию «От идеи к успеху»

21 мая 2019, 15:54
Региональный Центр поддержки предпринимательства приглашает на конференцию «От идеи к успеху»
Региональный Центр поддержки предпринимательства приготовил праздничную конференцию «От идеи к успеху» в честь Дня Российского предпринимательства, где Вы можете:

  • найти ответ на вопрос как стать предпринимателем;
  • узнать как продвигать и развивать свой бизнес;
  • пообщаться с профессионалами, которые поделятся личным успешным опытом ведения бизнеса;
  • почувствовать себя частью Калининградского бизнес-сообщества
  • ощутить атмосферу праздника.

Дата и время проведения: 25 мая с 11:30 до 15:30.

Место проведения: отель «Crystal House», ул. Сергеева, 4, Калининград.

Вход свободный.

Требуется предварительная регистрация. Зарегистрироваться и ознакомиться с планом мероприятия можно на сайте «Мой бизнес».
предприниматели
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