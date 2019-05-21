/ / / Региональный Центр поддержки предпринимательства приглашает на конференцию «От идеи к успеху»

- найти ответ на вопрос как стать предпринимателем;
- узнать как продвигать и развивать свой бизнес;
- пообщаться с профессионалами, которые поделятся личным успешным опытом ведения бизнеса;
- почувствовать себя частью Калининградского бизнес-сообщества
- ощутить атмосферу праздника.
Дата и время проведения: 25 мая с 11:30 до 15:30.
Место проведения: отель «Crystal House», ул. Сергеева, 4, Калининград.
Вход свободный.
Требуется предварительная регистрация. Зарегистрироваться и ознакомиться с планом мероприятия можно на сайте «Мой бизнес».