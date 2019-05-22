/ / / Гусевский музей приглашает на выставки, которые сейчас проходят

22 мая 2019, 17:50

18 мая состоялось открытие выставки, посвященной 55-летию Калининградского областного театра кукол «Мой первый театр». Куклы не оживают сами по себе, жизнь в них может вдохнуть, как волшебный творец, только человек. И вот этому неповторимому союзу куклы и человека посвящена выставка «Мой первый театр». На экспозиции представлены афиши спектаклей, рабочие эскизы, куклы — марионетки.В Малом выставочном музея зале работает персональная выставка Аллы Татариковой-Карпенко (Калининград). Алла создатель Драматической труппы «Другой театр», драматург, хореограф, художник по костюмам, автор романа «Магистр или тайна восьми жизней Вячеслава Зайцева» и романа «Ярцагумбу». Педагог, доцент БФУ им. Канта, мастер курса режиссуры: преподаватель подиумного дефиле, техники речи, риторики, этики и эстетики, актерского мастерства, пластики — для взрослых и детей в России и за рубежом. На экспозиции посетитель окунется в мир театрального костюма, увидит эскизы, атрибутику и все необходимое для создания образа на сцене. Представленные предметы настолько выразительны, что говорят сами за себя.Выставка «История Тевтонского ордена» расскажет посетителю об истории ордена от создания до наших дней, а также о главных замках, традициях и миссии.Приглашаем всех желающих посетить выставки в Гусевском музее, мы находимся по адресу ул. Московская 36 а.Ежедневно без выходных с 11:00 до 17:00 часов.